Σε μετάφραση από τα ρωσικά του Δαυίδ Μαλτέζε, «O Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ ανεβαίνει την προσεχή άνοιξη σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου. Το τελευταίο έργο του Ρώσου δραματουργού πραγματεύεται την κατάρρευση του παλιού προτού αναδυθεί το καινούριο, με την παλιά τάξη να αποσύρεται σιγά σιγά στην ανυπαρξία, ανίκανη να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Η αντικατάστασή της από την –πιο σκληρή– νέα τάξη πραγμάτων είναι προ των πυλών. Και όλα αυτά με φόντο την επικείμενη καταστροφή του Βυσσινόκηπου, που φέρνει στην επιφάνεια τη σύγκρουση των τάξεων.
ΠΑΙΖΟΎΝ: Αντίνοος Αλμπάνης, Βασίλης Ευταξόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα κ.ά.
ΣΎΝΤΈΛΈΣΤΈΣ: Κείμενο: Αντόν Τσέχωφ,
Μετάφραση (από τα ρωσικά): Δαυίδ Μαλτέζε, Σκηνοθεσία: Αθανασία Καραγιαννοπούλου
Info
Θέατρο: Βασιλικό Θέατρο, Πλατεία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 231 5200200
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 18 Δεκεμβρίου – 31 Ιανουαρίου
Παραστάσεις: Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 19:00
Διάρκεια: 90΄
Εισιτήριο: 7€-21€