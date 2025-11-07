Για τις προσπάθειες της Ελλάδας να αναδειχθεί σε κόμβο ενέργειας μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη και Δημήτρη Μανιάτη, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Μικρό Χρηματιστήριο.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον υπουργό να μιλάει για τα ελληνικά ναυπηγεία και τη μεταφορά του LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) σε «συμμάχους και φίλους». Συγκεκριμένα, ο υπουγός είπε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα που έχουμε ως χώρα να παρέχουμε τεχνογνωσία και να μεταφέρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

«Κάποτε η Αμερική ήταν κραταιά στο κομμάτι της ναυπηγικής, με τα Liberty που μετέφεραν πολεμικό υλικό και τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη, που πάλευε με τον ναζισμό. Πολλά, πωλήθηκαν σε Έλληνες. Τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος, με επενδύσεις στα λιμάνια μας και τα ναυπηγεία μας».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το εάν η αναβίωση των ελληνικών ναυπηγείων είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο, ο υπουργός είπε ότι «γίνονται επενδύσεις στον Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα και όπου αλλού υπάρχει λιμάνι. Οι υποδομές αναβαθμίζονται».

Πρόσθεσε ότι «χάσαμε τη βαριά βιομηχανία και τη μεταποίηση», εξηγώντας όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. «Παλιότερα, οι Έλληνες είχαν ένα όνειρο, να διορισθούν στο Δημόσιο. Τώρα αυτό το όνειρο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», είπε προσθέτοντας ότι σήμερα η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης.

Είπε ότι οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν στη χώρα μας τους πιο ισχυρούς κλάδους, τους οποίους πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον σωστό τρόπο.

Data centers, τεχνητή νοημοσύνη και ενέργεια

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμα στα data centers που δημιουργούνται και στην ενέργεια που χρειάζονται.

«Η τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers χρειάζονται ενέργεια. Η Αμερική και η Κίνα συναγωνίζονται σε ένα παγκόσμιο ράλι», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Και πρόσθεσε ότι αν έχουμε αγωγούς μεταφοράς και γίνουμε ενεργειακός κόμβος θα έχουμε ανάπτυξη, καλύτερες θέσεις εργασίας, μείωση των τιμών της ενέργειας και καλύτερη ποιότητα ζωής για τον πολίτη. «Πρέπει να επιβιώσουν οι άνθρωποι, δεν είναι όλα αριθμοί…».

Οι συναντήσεις με τους Αμερικανούς αξιωματούχους

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε ακόμα στις συναντήσεις του με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στις ΗΠΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είχα την τιμή να τους δω όλους».

Στάθηκε όμως περισσότερο στη συνάντηση που είχε με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ, τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, και πρώην σύμβουλο του CEO της Palantir, λέγοντας ότι συζήτησαν για τα καύσιμα, για το LNG και για τις επενδύσεις που θα γίνουν, με ποιον τρόπο και σε ποιες υποδομές.

Λιβύη και μεταναστευτικές ροές

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ως χώρα θέλουμε την νόμιμη μετανάστευση. «Είναι άλλο πράγμα οι πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες και χρήζουν προστασίας και άλλοι πράγμα οι οικονομικοί μετανάστες που μπαίνουν στη χώρα παράνομα. Γίνεται εισβολή στη χώρα μας και αυξάνεται η εγκληματικότητα – το δείχνουν και τα νούμερα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει έλεγχος και να λειτουργούμε σαν ζούγκλα».

Μετά την Αραβική Ανοιξη και τις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από την Τυνησία και «σάρωσαν» τη Μέση Ανατολή, η Λιβύη έχει διασπαστεί στην Ανατολική και τη Δυτική.

Ο υπουργός είπε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τις λιμενικές αρχές της Λιβύης και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις που γίνονται από την Ευρώπη πρέπει να γίνονται εκεί ώστε να συγκρατούνται εκεί οι πληθυσμοί. «Διαφορετικά, πρέπει να το χειριζόμαστε με τους κανόνες εμπλοκής».

ΠΗΓΗ: ot.gr