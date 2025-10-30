Τη Διακήρυξη του Παρισιού για την Πολυμερή Δράση υπέρ της Ακεραιότητας της Πληροφόρησης και των Ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης, υιοθέτησε η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στο πλαίσιο Διεθνούς Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 29 Οκτωβρίου 2025 με τη συμμετοχή 29 συνολικά χωρών, παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Με τη Διακήρυξη του Παρισιού οι 29 κυβερνήσεις δεσμεύονται να αναλάβουν συλλογική δράση για να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για την προστασία της ανεξαρτησίας του Τύπου, την ακεραιότητα της πληροφόρησης και τη βιωσιμότητα των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, σε μια εποχή αυξανόμενης πόλωσης, συστηματικής παραπληροφόρησης και ανόδου της ρητορικής μίσους.

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει ότι:

Η αξιόπιστη και ανεξάρτητη ενημέρωση αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, θεμελιώδες για τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη.

Η ανεξάρτητη και πλουραλιστική δημοσιογραφία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη διασπορά ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας.

Η εξάπλωση της παραπληροφόρησης, της χειραγώγησης της πληροφορίας και της ρητορικής μίσους, ιδίως στο διαδίκτυο, υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, τη θεσμική σταθερότητα και την παγκόσμια ευημερία.

Οι παγκόσμιες διαδικτυακές πλατφόρμες και οι νέες τεχνολογίες, όπως η συμβατική τεχνητή νοημοσύνη, επηρεάζουν καθοριστικά το οικοσύστημα πληροφόρησης και απαιτούν διαφάνεια, ρύθμιση και λογοδοσία.

Οι χώρες που συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη δεσμεύονται να:

Υπερασπίζονται την αξιόπιστη, πλουραλιστική και ανεξάρτητη ενημέρωση ως θεμελιώδες δημόσιο αγαθό για την ανθρωπότητα.

Παράσχουν συνεχή δημόσια στήριξη στην αξιόπιστη ενημέρωση και να αναλάβουν πολυμερή δράση για την προστασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.

Αντιμετωπίζουν τυχόν απειλές στην ακεραιότητα της πληροφόρησης -όπως η χειραγώγηση, η ξένη παρέμβαση και η προπαγάνδα- ως ζήτημα εθνικής και συλλογικής ασφάλειας.

Ενισχύσουν τον πολυμερή και πολυσυμμετοχικό διάλογο και συνεργασία κυβερνήσεων, κοινωνίας των πολιτών, μέσων ενημέρωσης, ακαδημαϊκής κοινότητας και ερευνητικών ιδρυμάτων, για την προστασία της ακεραιότητας της πληροφορίας και της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ, μέσω καινοτόμων λύσεων και θεσμικών εγγυήσεων.

Υποστηρίξουν την ανάπτυξη του Διεθνούς Ταμείου για τα Μέσα Δημόσιου Συμφέροντος (International Fund for Public Interest Media), ως ενός πολυμερούς χρηματοδοτικού εργαλείου προς ενίσχυση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Προωθήσουν συνέργειες μεταξύ διακρατικών οργανισμών και πολυμερών μηχανισμών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Ενσωματώσουν την «ακεραιότητα της πληροφόρησης» ως διατομεακή πολιτική προτεραιότητα, συνδέοντάς την με τους στόχους της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας, της αντιμετώπισης κρίσεων και συγκρούσεων, της διαφάνειας, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της κλιματικής δράσης.

Η Διακήρυξη του Παρισιού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών δεσμεύσεων όπως η Διεθνής Εταιρική Σχέση για την Πληροφόρηση και τη Δημοκρατία (International Partnership for Information and Democracy), οι Παγκόσμιες Αρχές του ΟΗΕ για την Ακεραιότητα της Πληροφόρησης, η Global Declaration on Information Integrity Online, και η Windhoek +30 Declaration, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολυμερούς συνεργασίας για τη διαφύλαξη του παγκόσμιου πληροφοριακού οικοσυστήματος.

Η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημερωμένη δημοκρατία, την ανθεκτικότητα απέναντι στην παραπληροφόρηση και την ακεραιότητα του δημόσιου διαλόγου, μέσα από συνεργασίες με πανεπιστήμια, δημοσιογραφικούς οργανισμούς, διεθνείς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.

Σε ένα περιβάλλον όπου η παραπληροφόρηση και η αλγοριθμική χειραγώγηση δοκιμάζουν την αξιοπιστία της ενημέρωσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών, η ενίσχυση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, η οικονομική βιωσιμότητα του Τύπου και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης στα Μέσα Ενημέρωσης αποτελούν θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας. Η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για τη διαφύλαξη της αξιόπιστης ενημέρωσης ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού και την προώθηση μιας κοινωνίας που θεμελιώνεται στη λογοδοσία και τον σεβασμό των αρχών του κράτος δικαίου.