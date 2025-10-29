O ΠΑΟΚ συνέχισε το σερί του σε Ελλάδα και Ευρώπη φτάνοντας τις 5 διαδοχικές νίκες, μετά από αυτές με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Λιλ και Βόλο και πήρε το πρώτο του τρίποντο στην League Phase του Κυπέλλου με το επιβλητικό 4-1. Με το ίδιο σκορ είχε χάσει στην πρεμιέρα από τον Λεβαδειακό και τώρα έχει 3 βαθμούς και 5-5 τέρματα σε δύο αγώνες που έχει δώσει.

Πάρτι έκανε ο εντυπωσιακός ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος καθαρίζοντας τη νίκη πριν το εικοσάλεπτο. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Ιβανούσετς με πολύ ωραίο σουτ έκανε το 1-0 κι άνοιξε τον χορό των γκολ.

Στο 12ο λεπτό ήρθε το 2-0 με πλασέ στην κίνηση από τον Κωνσταντέλια μετά από γύρισμα του Κίνι.

Στο 18′ ο Ντεσπόντοβ με εκτέλεση πέναλτι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 απέναντι στην ανήμπορη ΑΕΛ, ενώ πριν λήξει το πρώτο μέρος ήρθε και τέταρτο γκολ με σκόρερ τον Μύθου μετά από γύρισμα του Ντερπόντοβ.

Η ΑΕΛ πέτυχε το γκολ της τιμής στο 75ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση κόρνερ(!) του Τούπτα.

Το ματς όπως καταλαβαίνετε ήταν μονόλογος.

Ο Δικέφαλος έχασε ευκαιρίες για να πάει το σκορ σε… αστρονομικά ύψη, ενώ στο δεύτερο μέρος ήταν αναμενόμενο να πέσει ο ρυθμός. Ακόμα κι έτσι όμως οι γηπεδούχοι δημιούργησαν φάσεις στην εστία των «βυσσινί» που έδειχναν αφημένοι στη μοίρα τους.

Το 4-1 ήρθε απολύτως δίκαια με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει το σερί των νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη.