Ο αναπληρωτής καθηγητής του ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος, εντάσσεται στο επιτελείο του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης ως σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Σέρμπος είχε διατελέσει στο παρελθόν διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία τον Μάρτιο του 2024.

Ποιος είναι ο κ. Σέρμπος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο London School of Economics and Political Science και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΚΠΑ, με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας.

Εργάστηκε ως διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠαΣοΚ, ως επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών και ως ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας – Θράκης.

Δραστηριοποιείται στο πεδίο των διεθνών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα διαπραγματεύσεων και ανάπτυξης επιτελικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού.

Έχει εργαστεί στο πεδίο των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ και των κρίσεων σε Ευρωζώνη και Ουκρανία, ενώ το 2018 εκπροσώπησε τον τομέα της Εκπαίδευσης στην εθνική καμπάνια προαγωγής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εκ μέρους των ΗΠΑ.