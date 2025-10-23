Η έλευση της CHANGAN στην ελληνική αγορά ίσως κάνει κάποιους να αναρωτηθούν, τι το διαφορετικό έχει να προσφέρει “μια ακόμα μάρκα” σε ένα τοπίο που τα τελευταία δύο χρόνια αλλάζει ραγδαία, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η απάντηση είναι προφανής και δεν είναι άλλη από τη σύμπραξη σε αυτήν την προσπάθεια, δύο κολοσσών: της τέταρτης σε μέγεθος αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας και του Autohellas Group, του ομίλου Βασιλάκη, που ανέλαβε την αντιπροσώπευσή της στη χώρα μας.

Εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτελεί το ίδιο το προϊόν, αφού η γκάμα της CHANGAN αποτελείται από μοντέλα που καλύπτουν τον πυρήνα των αναγκών των Ελλήνων αγοραστών.

Ποια είναι η CHANGAN

Αν και το όνομα της CHANGAN δεν είναι οικείο στους πολλούς, εντούτοις πρόκειται για μια εταιρεία με βιομηχανική ιστορία 163 ετών. Ιδρύθηκε το 1862 στην Κίνα κατασκευάζοντας στρατιωτικό υλικό και το 1958 μπήκε στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Το 1984 αποτελεί ένα ξεχωριστό ορόσημο για την φίρμα, καθώς τότε ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 27 εκατομμύρια οχήματα έχουν παραχθεί σε 34 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Η CHANGAN, που έχει χαράξει φιλόδοξα πλάνα ώστε να επεκταθεί στις εκτός Κίνας αγορές, διαθέτει εδώ και χρόνια ερευνητικά και σχεδιαστικά κέντρα πέραν της Κίνας, όπως για παράδειγμα σε Ιταλία, Ιαπωνία, και Μόναχο. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μελετά τις ανάγκες των αγοραστών κάθε αγοράς και προσαρμόζει ανάλογα τα προϊόντα της.

Τα πρώτα βήματα στην Ελλάδα

Με την αυτοκινητοβιομηχανία να στρέφεται σε βιώσιμες λύσεις, η CHANGAN έρχεται να προσφέρει κάτι διαφορετικό στον κόσμο των εξηλεκτρισμένων οχημάτων, δηλαδή των ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών. Η ίδια η φίρμα αυτοπροσδιορίζεται ως mainstream electrified brand, με έμφαση στην τεχνολογία, την πολυτέλεια, την ποιότητα και την ασφάλεια, προσφέροντας παράλληλα ανταγωνιστική τιμή.

Στο ελληνικό κοινό, η CHANGAN συστήνεται αρχικά με δύο ηλεκτρικά μοντέλα που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό, τα Deepal S07 και Deepal S05, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν τρία plug-in hybrid μοντέλα τα οποία θα αφορούν τρεις από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της αγοράς.

Το Deepal S07 είναι ένα D-SUV με φουτουριστικό χαρακτήρα, εντυπωσιάζει με τον αιχμηρό σχεδιασμό «ψηφιακού origami», τα εμπνευσμένα από τα αστέρια φωτιστικά σώματα, τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο και το πολυτελές εσωτερικό με περιστρεφόμενη οθόνη 15,6’’, head-up display και πανοραμική οροφή.

Το πιο compact Deepal S05, ανήκει στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία των C-SUV. Εξωτερικά υιοθετεί μια μυώδη σχεδίαση που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, ενώ στο εσωτερικό, οι αναδιπλούμενες θέσεις με υποστήριξη ποδιών και η περιστρεφόμενη οθόνη συνδυάζουν πρακτικότητα και τεχνολογία.

Η εξασφάλιση που παρέχει ο όμιλος Autohellas στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων CHANGAN υπογραμμίζεται από την εντυπωσιακή εγγύηση των 7 ετών (ή 160.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και την κάλυψη για 8 χρόνια (ή 200.000 χλμ) για τη σωστή απόδοση της μπαταρίας.

Ήρθε η ώρα CHANGAN

Με όπλο τον ελκυστικό σχεδιασμό τους, την τεχνολογία, τα υψηλά επίπεδα παρεχόμενης ασφάλειας, τον πλούσιο εξοπλισμό τους και την ανταγωνιστική τους τιμή, τα αυτοκίνητα της CHANGAN αναμένεται να κατακτήσουν σύντομα το ελληνικό αγοραστικό κοινό.

Τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη στους δρόμους και τραβάνε τα βλέμματα των άλλων οδηγών, ενώ η πρώτη έκθεση της εταιρείας επί της λεωφόρου Κηφισίας (στο ύψος του Χαλανδρίου) θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να διαπιστώσουν από κοντά τις αξίες της μάρκας. «Με εμπειρία, τεχνολογία αιχμής και προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα με προσιτή πολυτέλεια, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των Ελλήνων αγοραστών. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την ηλεκτροκίνηση πιο απλή, πιο προσιτή και πιο συναρπαστική για όλους», τονίζει ο κ. Γιώργος Βασιλάκης, CEO των εταιρειών αυτοκινήτου του Ομίλου Autohellas για το ξεκίνημα της CHANGAN στη χώρα μας. Το Αθηναϊκό κοινό θα μπορεί να επίσης να γνωριστεί με τα εντυπωσιακά μοντέλα της CHANGAN στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και Designer Outlet (από 1/12).