Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποκτά νέο αφεντικό κι αυτό θα είναι ο Τέλης Μυστακίδης.

Ύστερα από ένα διάστημα ενδελεχών ελέγχων στα οικονομικά και φορολογικά του μπασκετικού τμήματος, ο επιχειρηματίας που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών προχωρά στην επικύρωση της κατ’ αρχήν συμφωνίας.

Όπως επισημάνθηκε στην ενημέρωση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, «από την πρώτη στιγμή η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται».

Πλέον απομένουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα που θα επικυρώσουν απλώς τη συμφωνία και τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας στον Τέλη Μυστακίδη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή του μπασκετικού ΠΑΟΚ που περνά σε νέα χέρια ύστερα από την περίοδο διοίκησης Πρωτοδικείου.