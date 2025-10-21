Υπέρ της ελευθερίας του λόγου τάχθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δικαιώνοντας έναν δανό πολίτη, ο οποίος είχε καταδικαστεί στη χώρα του, επειδή αποκάλεσε τον ακροδεξιό πολιτικό Rasmus Paludan «Ναζί» σε ανάρτηση στο Twitter (νυν X).

Το Στρασβούργο έκρινε ότι η καταδίκη από τα δανικά δικαστήρια συνιστά παραβίαση του Άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και διέταξε την καταβολή αποζημίωσης, τονίζοντας ότι οι σκληροί χαρακτηρισμοί, στο πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης, προστατεύονται σε μία δημοκρατική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά την καταδίκη του Mathias Friis Mortensen για ανάρτηση στο Twitter, το 2021, στην οποία αποκάλεσε τον Paludan, ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Stram Kurs, «Ναζί». Ο Mortensen είχε σχολιάσει καυστικά: «Ο R.P. επιτρέπεται να είναι Ναζί, να καίει Κοράνια και να λέει απαίσια πράγματα για ανθρώπους… αλλά κάποιος άλλος συλλαμβάνεται επειδή αποκαλεί έναν αστυνομικό ηλίθιο;».

Τα δανικά δικαστήρια καταδίκασαν τον Mortensen για δυσφήμιση, επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή που, μετά την έφεση, διαμορφώθηκε περίπου στα 4.000 ευρώ.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου υιοθέτησε την κρίση ότι ο χαρακτηρισμός, παρότι σκληρός, έγινε στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου και αφορούσε θέμα μείζονος δημοσίου ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, λόγω του ακροδεξιού και αντιισλαμικού προφίλ του Paludan, ο χαρακτηρισμός θεωρήθηκε ως αξιολογική κρίση, συνδεδεμένη με τις πολιτικές του θέσεις, παρά ως ισχυρισμός γεγονότος.

Το ΕΔΔΑ επισήμανε ότι, αν και η χρήση μιας ιδιαίτερα στιγματιστικής έκφρασης, όπως το «ναζί», απαιτεί επαρκή πραγματική βάση, το Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας δεν παρείχε καμία αιτιολόγηση για το συμπέρασμά του ότι δεν υπήρχε τέτοια βάση. Ως εκ τούτου, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η ποινική καταδίκη δεν ήταν «αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία» ούτε δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο θεμιτό σκοπό της προστασίας της φήμης.

Ο Mortensen με τη σημερινή απόφαση δικαιώνεται πλήρως και θα λάβει συνολική αποζημίωση 19.400 ευρώ.