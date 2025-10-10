Αύριο, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες καθώς τα διαστήματα με ήλιο θα είναι αρκετά στις περισσότερες περιοχές, και η δροσιά των προηγούμενων ημερών θα υποχωρήσει, με θερμοκρασίες κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές.

Στη δυτική Ελλάδα και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, θα κυριαρχήσει ο ήλιος. Στις υπόλοιπες περιοχές, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις μέσα στη μέρα. Λίγες ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία και στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 21-23 στη βόρεια Ελλάδα, 25 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και μέχρι 25 βαθμούς οι μέγιστες τιμές στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα.

Βόρειοι οι άνεμοι στα πελάγη, στο Ιόνιο θα πνέουν σε εντάσεις 3-5 μποφόρ, το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο 6. Και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ στα νοτιοανατολικά στα 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, με παροδικές νεφώσεις στη δεύτερο μισό της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-25 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι ασθενείς, αλλά το απόγευμα στα ανατολικά θα πνέουν τοπικά μέχρι 5-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ήλιος με τοπικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-22 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους στο Θερμαϊκό 4-6 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή, ση δυτική και νότια Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Κρήτη νεφώσεις τοπικά αυξημένες με ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 6, τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 21 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τρίτη,Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη, Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα πνέουν βορειονατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.