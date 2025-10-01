Όπως αναμενόταν από το Ιόνιο άρχισε η κακοκαιρία. Για αυτό το λόγο η Πολιτική Προστασία έστειλε έκτακτο μήνυμα στους κατοίκους των Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το 112, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 1ης Οκτωβρίου 2025 έως και τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Το μήνυμα τονίζει ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα, γι’ αυτό και απαιτείται αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.