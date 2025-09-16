Ένα απίστευτο περιστατικό είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Πανοράματος στη Βούλα.

Συγκεκριμένα στην οδό Σπερχειάδος, ένα ΙΧ έπεσε σε τρύπα που είχε δημιουργηθεί στο οδόστρωμα και έπεσε μέσα.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα του MEGA, έχει σπάσει αγωγός νερού από το μεσημέρι όπως λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν είχε μεριμνήσει.

Τα νερά τρέχουν από τις 4 το μεσημέρι και το ύψος του νερού έφτασε και τα 30 μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά υπήρχε μόνο μία ρωγμή στο οδόστρωμα ενώ στις 4 η ώρα εξερράγη ο αγωγός.