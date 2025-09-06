Όλοι περίμεναν… μονόλογο, εξελίχθηκε σε θρίλερ. Το πρώτο νοκ-άουτ της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Τουρκία να επικρατεί εν τέλει με σκορ 85-79 της άκρως μαχητικής και ανταγωνιστικής Σουηδίας!

Αντίπαλος της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στα προημιτελικά της διοργάνωσης ο νικητής του αυριανού (7/9, 12:00) Πολωνία – Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο Τσέντι Όσμαν… πυροβολούσε συνεχώς από τα 6,75μ. πραγματοποιώντας φοβερή εμφάνιση, όπως επίσης εξαιρετικός ήταν και ο συνήθης ύποπτος, Αλπερέμ Σενγκούν (double-double με 24π., 16ρ.). Πέντε διψήφιους είχαν οι Σκανδιναβοί, με τον Πέλε Λάρσον των Χιτ, τον Λουκ Χάκανσον και τον Σίμον Μπιργκάντερ να ξεχωρίζουν.

Η Τουρκία… κυνηγούσε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο με τη Σουηδία να έχει μπει εξαιρετικά στο ματς. Εξ ου και το σουηδικό προβάδισμα στην ανάπαυλα (37-42). Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, οι Τούρκοι… πάτησαν το γκάζι με τον Ερτζάν Οσμάνι να κάνει σπουδαία δουλειά και τον Άλπερεν Σενγκούν να γεμίζει τη στατιστική του με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι Σουηδοί το πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά τελικά η ομάδα του Αταμάν ήταν πιο ψύχραιμη στο φινάλε για το τελικό 85-79.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης των 16 του Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Σουηδία 85-79

15:15 Γερμανία – Πορτογαλία

18:30 Λιθουανία – Λετονία

21:45 Σερβία – Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 Πολωνία – Βοσνία

15:15 Γαλλία – Γεωργία

18:30 Ιταλία – Σλοβενία

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

