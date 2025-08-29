Η Φινλανδία μετέτρεψε την αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία για το Eurobasket σε παράσταση για έναν ρόλο. Το τελικό 109-79 τα λέει όλα για την εικόνα του αγώνα ο οποίος είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λάουρι Μάρκανεν.

Ο σούπερ σταρ των Φινλανδών ήταν ασταμάτητος και σταμάτησε στους 43 πόντους με 13/22 δίποντα και 6/9 τρίποντα.

Με αυτή την επίδοσή του ο Μαρκάνεν ισοφάρισε το προηγούμενο ρεκόρ του σε EuroBasket, το οποίο είχε σημειώσει στην τελευταία διοργάνωση το 2022. Τότε απέναντι στην Κροατία στη φάση των 16 είχε σταματήσει στους 43 πόντους.

Το απόλυτο ρεκόρ του 28χρονου με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας είναι οι 48 πόντοι που σημείωσε σε φιλικό με την Πολωνία.

Ο Μάρκανεν απέχει από το αξεπέραστο ρεκόρ

Ο Μάρκανεν έχει μια θέση στην πρώτη δεκάδα με τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς, ωστόσο απέχει από την κορυφή. Εκεί βρίσκεται από το 1957 ο Εντι Τεράς με τους 63 πόντους που πέτυχε στην αναμέτρηση του Βελγίου με την Αλβανία.

Στη δεύτερη θέση είναι ο Ντόντσιτς με τη μυθική εμφάνισή του απέναντι στη Γαλλία το 2022, ενώ από τη λίστα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Νίκος Γκάλης.

