Με φόντο την επανεκλογή Τραμπ, αναζήτησα σε ένα οδοιπορικό 22 ημερών Έλληνες της διασποράς στη Φιλαδέλφεια, στη Νέα Υόρκη και στη Βοστώνη για μια ελεύθερη συζήτηση για τον τρόπο ζωής, τα αίτια της μετανάστευσής και τους λόγους παραμονής τους στις ΗΠΑ.

Άνοιξαν τα σπίτια τους, τα ντουλαπάκια της μνήμης τους, τις καρδιές τους και μετέτρεψαν σε λόγο σκέψεις -άλλοτε ήδη κατασταλαγμένες και άλλοτε υπό σχηματοποίηση.

Το οδοιπορικό αυτό πήρε την ονομασία Homeland και επιχειρεί να φωτίσει την ελληνική διασπορά μακριά από κλισέ.

Ως μετανάστης και ο ίδιος, μου είναι δυσδιάκριτη πλέον η διαφορά του μετανάστη από τον expat, τον εργαζόμενο σε μια άλλη χώρα, μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της εκπληκτικής ταχύτητας της πληροφορίας.

Μέσα από τις αφηγήσεις και τις προσωπικές του ιστορίες διακρίνονται οι έννοιες της πατρίδας, της προόδου, της κοινωνικής ζωής, της πολιτικής της καθημερινότητας, της πολιτικής της ψήφου.

Ακολουθεί η συνάντηση με τον Άγγελο Σκόρδο και την Αν Μαρί Ρίγκαν.

***

Έμεινα δέκα ημέρες στο σπίτι τους, στο βορειοανατολικό Μπρονξ, φιλοξενούμενος κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη. Αρχές Νοεμβρίου 2024. Δεν τους γνώριζα, μέχρι που έφτασα στην πόρτα τους. Ένας κοινός μας γνωστός μας σύστησε και «…ε, ναι! Φυσικά να έρθει», ήταν η άμεση, ενθουσιώδης απάντηση του Άγγελου.

Ο Άγγελος Σκόρδος και η Αν Μαρί Ρίγκαν είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι της Νέας Υόρκης. Διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους και με κοινή την απόφαση να ζήσουν χωρίς να φέρουν παιδιά στον κόσμο, ζουν μια ζωή απλή, σχεδόν αθόρυβη. Μέχρι που φτάνουμε στην ενασχόληση του Άγγελου.

Φηρά, Μπρούκλιν και house mixtapes

«Από πολύ μικρός, ήδη στα 15 μου χρόνια, κατά τη διάρκεια διαμονής της μητέρας μου στη Σαντορίνη, διάλεξα για πρώτη φορά δίσκους ως dj σε ένα μπαρ στα Φηρά», μου λέει. Η ηλεκτρονική χορευτική μουσική ήταν και παραμένει η μεγάλη του αγάπη και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε επαγγελματική ενασχόληση.

Γνωρίζοντας τη house μουσική της Νέας Υόρκης, του Σικάγο αλλά και την Detroit techno, η διαμονή στο εξωτερικό έγινε το βασικό του κίνητρο προκειμένου να γνωρίσει τους τόπους καταγωγής αυτού του μουσικού ιδιώματος. Με μια μικρή βαλίτσα και μια τσάντα δίσκους, έφτασε στο σπίτι του ξαδέρφου του στο Νιού Τζέρσι το 1999 με σκοπό να μείνει. Πολύ γρήγορα δημιούργησε ένα mixtape σε ένα στούντιο του Μπρούκλιν, έφτιαξε αντίγραφα σε κασέτες και πήρε τους δρόμους.

«Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το πόσο ανοιχτοί ήταν οι Αμερικανοί στο να με γνωρίσουν αλλά και να με συστήσουν παρακάτω. Ένας dj ή ιδιοκτήτης μπαρ ή club με σύστηνε άμεσα σε άλλους πέντε, αυτοί σε άλλους πέντε κ.ο.κ.», λέει σήμερα ο Άγγελος καθώς θυμάται εκείνη την πρώτη περίοδο όπου κοιμόταν στο πάτωμα της μικρής βιβλιοθήκης στο αντίστοιχα μικρό διαμέρισμα του ξαδέρφου του και της συντρόφου του.

Γύρισε για λίγο στην Αθήνα, πήρε πτυχίο ηχοληψίας από ένα ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. και επέστρεψε στη Νέα Υόρκη κάνοντας ήδη τα πρώτα του gig σε διάφορα club του Μανχάταν. Πριν βγάλει τα πρώτα του χρήματα ως dj έκανε διάφορες άσχετες δουλειές για χαρτζιλίκι, σε εστιατόρια κυρίως αλλά ακόμη και ως μασέρ. Πολύ γρήγορα γνώρισε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνταν με την προώθηση αλλά και το management καλλιτεχνών και, χωρίς να σταματήσει να παίζει σε μαγαζιά, μπήκε πιο έντονα σε αυτό το κομμάτι.

Σήμερα έχει ήδη 20 χρόνια πίσω του ως μάνατζερ καλλιτεχνών, υπεύθυνος ηχητικού σχεδιασμού και οργανωτής συναυλιών για πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες. Οι υπηρεσίες του έχουν χρησιμοποιηθεί σε παραγωγές καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και συναυλιών καλλιτεχνών όπως του Λένι Κράβιτζ, των Radiohead, της Ριάνα, της Ντόνα Σάμερ, της Σίνεντ Ο΄Κόνορ, μεταξύ πολλών άλλων.

Το Μπρονξ χωρίς κλισέ

Η Αν Μαρί είναι γέννημα θρέμμα της Νέας Υόρκης, απόγονος τρίτης γενιάς Ιρλανδών μεταναστών οι οποίοι ήρθαν στις αρχές του 20ού αιώνα στο Έλις άιλαντ. Παρά το γεγονός της αγάπης της για τις τέχνες και ότι σχεδόν όλοι της οι κοντινοί φίλοι είναι καλλιτέχνες, η ίδια στράφηκε προς την επιστήμη της βιολογίας με εξειδίκευση στη μικροβιολογία. Εργάζεται σε ένα μεγάλο εργαστήριο στη μύτη του νησιού του Μανχάταν, όπου πηγαίνει καθημερινά με την πράσινη γραμμή του τρένου.

Με τον Άγγελο γνωρίστηκαν το 2001 μετακομίζοντας μαζί, εδώ, στην ίδια περιοχή του βορειοανατολικού Μπρονξ σχεδόν αμέσως. Η επαφή της με τους καλλιτέχνες φίλους της, από τους οποίους γνωρίστηκε με τον Άγγελο, έκανε την κατανόηση της ενασχόλησής του με τη μουσική και την οργάνωση εκδηλώσεων πολύ πιο εύκολη και, ενώ η ίδια δεν θα βάλει εύκολα να ακούσει έναν ηλεκτρονικό ήχο, έχει μάθει να καταλαβαίνει και να της αρέσει μεγάλο κομμάτι της μουσικής παραγωγής.

Η συζήτησή μας διακόπτεται για λίγο για να ετοιμάσει ο Άγγελος, ευλαβικά, ως ιεροτελεστία, δύο καφέδες espresso στην τέλεια, πεντακάθαρη σαν αχρησιμοποίητη, μηχανή του καφέ που έχει επενδύσει. Οι καφέδες ανεβάζουν την ενέργεια της συζήτησης μαζί με την αλλαγή θέματος που είναι πλέον η πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ.

Ένα έθνος σε κατάρρευση

«Δε νιώθω ωραία για το αποτέλεσμα των εκλογών», ξεκινά η Ann Marie. «Νομίζω πως ο Τραμπ βγήκε επειδή έλεγε στους Αμερικανούς πράγματα που ήξερε ότι ήθελαν να ακούσουν. Παρότι δεν νομίζω πως έδειξε κάποια αποτελεσματικότητα στην πρώτη τετραετία. Δεν περίμενα τίποτα από αυτόν επειδή ο λόγος του είναι διαρκής, μιλάει όλη την ώρα χωρίς συνέχεια και συνέπεια και, προσωπικά δεν νομίζω ότι γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με πολιτική».

Ο Άγγελος ξεδιπλώνει την άποψή του κάπως πιο σκληρά. «Αυτό το αποτέλεσμα είναι κάτι σαν αστείο (σ.σ. χρησιμοποιεί τη λέξη joke). Δεν νομίζω ότι ο τύπος γνωρίζει καν τον όρο “πολιτική”, δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά, αμφιβάλλω αν κατανοεί το βάρος της ευθύνης που έχει. Στην πραγματικότητα έχει πρόσβαση σε ανθρώπους οι οποίοι, ανταλλακτικά, θα του κάνουν τη δουλειά. Για εμένα πολιτικός δεν είναι κάποιος που εμφανίζεται από το πουθενά σαν μετεωρίτης, εξωκοινοβουλευτικός, να λαϊκίζει, να κάνει θρασείς κινήσεις και να διεκδικεί πολιτικό πόστο. Η πολιτική θέλει σκληρή δουλειά, δουλειά μέσα σε ένα κόμμα και διεκδίκηση της ψήφου των υποστηρικτών», αναλύει με ένταση ο Άγγελος και προσθέτει: «Παρακολουθούμε τη διάλυση αυτού του έθνους να συμβαίνει ακριβώς μπροστά στα μάτια μας. Μπορεί να έρθει σύντομα η ώρα να ζητήσουμε από την πατρίδα μας να μας δεχτεί πίσω…». Η Αν Μαρί συμπληρώνει ότι «το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι celebrity (εννοεί ακόμη και για την πρώτη του εκλογή) κάνει την ψήφο των Αμερικανών προς αυτόν πιο εύκολη».

Και για τη σχέση της με έναν Έλληνα;

«Χαίρομαι για τη σχέση μου με τον Άγγελο, επειδή ακόμη και το γεγονός ότι είναι διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, έχει ανοίξει τους ορίζοντές μου σε καινούρια πράγματα και σε πιο ανοιχτό τρόπο σκέψης. Πηγαίνουμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα, κατανοώ την ελληνική κουλτούρα και την εκτιμώ πολύ. Είναι ένας τρόπος ζωής όμως στον οποίο δεν νιώθω ότι ταιριάζω πολύ. Όταν είμαι εκεί έχω την αίσθηση ότι είμαι η ξένη και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι δεν είναι ιδιαίτερα ανοιχτόμυαλοι», εξομολογείται, με αρκετή τόλμη θα έλεγα.

Τα τελευταία 3 χρόνια, ο Άγγελος με την βοήθεια και την αφοσίωση της Αν Μαρί έχει ανοίξει μια σχολή καράτε, στο κέντρο του Μανχάταν, μετά από μια μεγάλη και έντονη μαθητεία, έχοντας πλέον την επάρκεια να διδάσκει την πολεμική αυτήν τέχνη και έτσι να ασχολείται πλέον και με αυτήν την παιδική του αγάπη. Επίσης, σχετικά τακτικά παίζει μουσική, μιξάροντας ηλεκτρονικούς ήχους σε διαδικτυακό ραδιόφωνο της Γαλλίας.