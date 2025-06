«Σε προχωρημένες συζητήσεις» για την εξαγορά της αλυσίδας σουπερμάρκετ Market In βρίσκεται η διοίκηση της εταιρείας AVE – θυγατρική της οποίας είναι η Retail and More AE, η οποία «τρέχει» το δίκτυο των καταστημάτων Carrefour στην ελληνική αγορά.

Αν και πηγές του ομίλου AVE, με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ, διαψεύδουν τις πληροφορίες περί διαπραγματεύσεων με τους ανθρώπους του Market In, επιβεβαιώνουν ωστόσο το γεγονός ότι υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορες συζητήσεις, στο πλαίσιο της αναζήτησης ευκαιριών επέκτασης και ανάπτυξης.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, oι κ.κ. Νίκος Βαρδινογιάννης και Βασίλης Στασινούλιας – «τρέχει» την Retail and More AE, της οποία είναι διευθύνων σύμβουλος – μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια τους να εξαγοράσουν την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, στράφηκαν στην περίπτωση της αλυσίδας Μarket In, η οποία αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση στον κλάδο.

«Εμφύλιες έριδες»

Και τούτο διότι, αν και η εταιρεία εμφανίζει ανάπτυξη στα όρια των ρυθμών της αγοράς, ωστόσο ταλανίζεται από «εμφύλιες έριδες» μεταξύ των μετόχων – κληρονόμων του αποβιώσαντος Πέτρου Ράμμου – οι οποίες έχουν και δικαστικές απολήξεις. Και δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα του εγχειρήματος.

Η εταιρεία, που ανήκει στη μεσαία κατηγορία του κλάδου, διαθέτει ήδη ένα δίκτυο 258 καταστημάτων ανά την Ελλάδα και ήδη έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο δίκτυο ανάπτυξης με τη μέθοδο του franchise – κατά τα πρότυπα της ΑΒ Βασιλόπουλος και της Μετρό ΑΕΒΕ – το οποίο αριθμεί περίπου 15 καταστήματα.

Παράλληλα έχει αναπτύξει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – και με ισχυρή διαφημιστική παρουσία, προβάλλει τη συγκεκριμένη κατηγορία, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του 2023 – δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η οικονομική κατάσταση του 2024 – οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 403,3 εκατ. ευρώ έναντι 375,3 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 837 εκατ. ευρώ το 2022.

Αυξημένος τζίρος

Από την άλλη πλευρά, η Retail and More AE, θυγατρική του ομίλου ΑVE, όπως επισημαίνεται στην οικονομική κατάσταση που αφορά στο 2023, «ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου του 2021. Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων και τροφίμων). Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί 34 καταστήματα Carrefour στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει αναλάβει, την διανομή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour, μέσω σύμβασης franchise με τον ομώνυμο Γαλλικό Οίκο. Κατά την κλειόμενη χρήση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 4,1 εκατ. ευρώ». Και σημειώνεται πως «ο τζίρος είναι αυξημένος σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, αλλά η εταιρεία ακόμη αναπτύσσει τις οργανωτικές της δομές. Για τον λόγο αυτό, το αποτέλεσμα προ φόρων της περιόδου ήταν ζημιογόνο και αντιστοιχεί σε 2,39 εκατ. ευρώ.

Σε φάση ανάπτυξης

Ωστόσο, η ζημία αυτή καλύφθηκε στο σύνολο της από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στη χρήση, ποσού 2 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα, κατά τη χρήση του 2023, είναι ζημιογόνα λόγω του γεγονότος ότι η εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και προσπαθεί να οργανώσει και να στήσει τις δομές της, ώστε, σύμφωνα με το πλάνο της, να μπει σε αποτελέσματα κερδοφορίας, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2025».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η Retail and More AE προσπάθησε να εξαγοράσει την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, τα δύο μέρη δεν τα βρήκαν στο τίμημα. Και την κρίσιμη στιγμή εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο κ. Γιάννης Μασούτης και άλλαξαν τα δεδομένα.

Πηγή: OT.gr