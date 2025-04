Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στις πυρκαγιές που μαίνονται στην Ιερουσαλήμ, οι οποίες οδήγησαν στην εκκένωση αρκετών περιοχών και στο κλείσιμο σημαντικών οδικών αρτηριών, μεταξύ των οποίων και του βασικού δρόμου που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται «σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης».

Περίπου 120 πυροσβέστες, 12 αεροσκάφη και ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής επτά άτομα διακομίστηκαν στα επείγοντα του Ιατρικού Κέντρου Σαμίρ λόγω της πυρκαγιάς.

JERUSALEM IS BURNING

Massive wildfires are raging in Israel between Jerusalem and Tel Aviv.

More than 100 firefighting teams have been dispatched, communities have been evacuated, people have abandoned their cars on the road…

Israel has requested international assistance. pic.twitter.com/NtCa6VJe4C

