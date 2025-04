Στο 90% έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην Ισπανία μετά το μπλακ άουτ που σημειώθηκε χθες (28/4) στην Ιβηρική Χερσόνησο, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης REE (Red Eléctrica de España).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REE, μέχρι τις 04:00 τοπική ώρα (03:00 Ελλάδας), το 87,37% του ηλεκτρικού δικτύου είχε επανέλθει σε λειτουργία, μετά τη γενικευμένη βλάβη που προκάλεσε σημαντικές διακοπές σε πολλές περιοχές.

Χάος παντού

Το μπλακ άουτ προκάλεσε χάος. Τα δρομολόγια των τρένων σε Ισπανία και Πορτογαλία σταμάτησαν και οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να στήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού 35.000 ανθρώπων σε πάνω από 100 τρένα. «Ήμουν εδώ

σχεδόν τρεις ώρες, προσπαθώντας να βρω κάποιον να με πάει στο αεροδρόμιο» είπε η Τζέσικα στο AP.

Τα ισπανικά αεροδρόμια λειτουργούσαν με εφεδρικά ηλεκτρικά συστήματα και ορισμένες πτήσεις καθυστέρησαν, σύμφωνα με την Aena, η οποία διαχειρίζεται 56 αεροδρόμια στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης. Στη Λισαβόνα, οι τερματικοί σταθμοί έκλεισαν και οι τουρίστες κάθονταν έξω περιμένοντας νέα για τις πτήσεις.

Spain and Portugal experienced a massive power outage. On Apr 28, Spain’s Ministry of the Interior declared a national state of emergency. Spanish grid operator Red Electrica stated that the cause of the outage remains unclear. #Spain #blackout #blackoutEurope pic.twitter.com/GcrFYWGb2n — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) April 29, 2025

Στους δρόμους επικράτησε κομφούζιο με τα Μέσα Μεταφοράς να σταματούν και εκατοντάδες επιβάτες να αναγκάζονται να κάνουν ακόμα και ωτοστόπ για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Τα νοσοκομεία χρησιμοποίησαν γεννήτριες, οι κλήσεις σε κινητά τηλέφωνα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν αδύνατη και κάποιοι προσπαθούσαν να μάθουν τι έχει συμβεί αναζητώντας ραδιόφωνα που λειτουργούν με μπαταρία.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το πανεθνικό μπλακ άουτ. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι το καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα εφαρμοστεί στις περιοχές που το ζητούν. Μέχρι στιγμής, η Μαδρίτη, η Ανδαλουσία και η Εστρεμαδούρα έχουν ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση να αναλάβει τη δημόσια τάξη και άλλες λειτουργίες. Επίσης για την ενίσχυση της ασφάλειας έχουν αναπτυχθούν 30.000 αστυνομικοί.

Τα αίτια του μαζικού μπλακ άουτ ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν τι προκάλεσε την εκτεταμένη βλάβη και να φροντίσουν να μην επαναληφθεί.

«Δεν έχουμε ακόμη συμπερασματικές πληροφορίες για τα αίτια» της διακοπής, είπε ο Σάντσεθ στο σύντομο μήνυμά του προς τον ισπανικό λαό. «Για αυτό ζητώ από τους πολίτες, όπως το κάναμε και σε παλαιότερες κρίσεις, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές» και να μην ακούν «εικασίες», πρόσθεσε. Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ο στρατός θα διανείμει γεννήτριες και άλλο υλικό στις πληγείσες περιοχές την Τρίτη.

Τα τρία σενάρια

Στη φάση αυτή όλα τα σενάρια ερευνώνται διεξοδικά. Στα γραφεία του Εθνικού Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ισπανία στήθηκε στρατηγείο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι χώρες της Ιβηρικής μοιράζονται ενιαίο ηλεκτρικό δίκτυο και σύμφωνα με τους Πορτογάλους, η ανισορροπία τάσης ήταν υπεύθυνη για την κατάρρευση. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που κάνουν λόγο για κυβερνοεπίθεση κατά του ηλεκτρικού δικτύου, σενάριο που μένει να τεκμηριωθεί.

A stunning night view of Barcelona, with the Sagrada Família’s iconic towers glowing under the moonlight. The Avinguda Diagonal leads straight to this architectural masterpiece, capturing the city’s timeless charm. 🌙🏙️ #Barcelona #SagradaFamilia #Spain #Portugal #blackoutEurope pic.twitter.com/RSPSDhdTtV — DeadpoolInvests (@Deadpoolinvests) April 28, 2025

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, οι διασυνδέσεις της Ελλάδας ακολουθούν μια τελείως άλλη πορεία από εκεί που εντοπίζεται το πρόβλημα και δεν υπάρχει περίπτωση από κάποια αστοχία στο δίκτυο της Ισπανίας να επιμολυνθεί η Ελλάδα.

Συμπλήρωσε ότι τα σενάρια είναι τρία μέχρι στιγμής. «Το ένα σενάριο της κυβερνοεπίθεσης μένει να αποδειχθεί. Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν συνέβη κάτι τέτοιο. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει ίσως με την υπερπαραγωγή ηλιακής ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η υπερπροσφορά ρεύματος και η χαμηλή ζήτηση μπορεί να προκαλέσουν

ανισορροπία σο σύστημα και να φτάσουμε στο μπλακ άουτ. Το τρίτο σενάριο, το οποίο ακούστηκε από τους Πορτογάλους, λέει ότι το μπλακ άουτ μπορεί να προκλήθηκε λόγω ακραίων διακυμάνσεων θερμοκρασίας στο εσωτερικό της Ισπανίας, υπήρξαν «ανώμαλες ταλαντώσεις» σε γραμμές πολύ υψηλής τάσης. Λένε ότι αυτό είναι γνωστό ως “επαγόμενη ατμοσφαιρική διακύμανση”».

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης»

Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει «σε αυτό το στάδιο» ότι το μπλακ άουτ που πλήττει την Ισπανία και την Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Οι διαχειριστές του δικτύου των δύο χωρών προσπαθούν να βρουν την αιτία της βλάβης και να αποκαταστήσουν την τροφοδοσία. Δεν υπάρχει ένδειξη κυβερνοεπίθεσης σε αυτό το στάδιο» είπε στην ανάρτησή του στο Χ. Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» κυβερνοεπίθεσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους είπε επίσης ότι η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί «εντός των επόμενων ωρών».