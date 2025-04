Ένα πρωτοφανές γεγονός βιώνουν οι πολίτες σε Ισπανία και Πορτογαλία, καθώς και στις δύο χώρες για πολλές ώρες επικρατούσε ολικό μπλακ άουτ, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στις μεταφορές και τις επικοινωνίες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του συστήματος Red Eléctrica ενεργοποίησε από πολύ νωρίς το σχέδιο αποκατάστασης στην παροχή της ηλεκτροδότησης, σημειώνοντας ότι αναλύονται οι αιτίες και αφιερώνονται όλοι οι πόροι για την επίλυση του προβλήματος. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Ωστόσο, η ηλεκτροδότηση αρχίζει να αποκαθίσταται σταδιακά στη Χώρα των Βάσκων και σε περιοχές της Βαρκελώνης, σύμφωνα με μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Όμως, δεν είναι προς το παρόν σαφές πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη που προκάλεσε μπλακάουτ σε όλη την Ιβηρική χερσόνησο.

❗EV’s Digital Currency and CBDC not such a good idea after all is it?

Blackout in Spain Portugal and parts of France and Belgium👇 pic.twitter.com/VadTH1q2WK

— Truthseeker (@Xx17965797N) April 28, 2025