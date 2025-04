Εκτός του σχήματος που διαχειριζόταν τη Marks & Spencer στην ελληνική αγορά, βρίσκεται πλέον η εταιρεία Μαρινόπουλος, σύμφωνα με καταχώριση που δημοσιεύθηκε σήμερα, 17/4, στο ΓΕΜΗ, με όλο το ποσοστό πλέον της εταιρείας να βρίσκεται στα χέρια του μητρικού ομίλου.

Η ανακοίνωση

Την 17/04/2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 5356482, το από 31/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εταιρείας με την επωνυμία «MARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MARKS AND SPENCER MARINOPOULOS GREECE SA» και αριθμό ΓΕΜΗ 004561401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 33-35, TK 10563, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη δημοσίευση των στοιχείων του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου είναι τα ακόλουθα: (1) επωνυμία: «Marks and Spencer B.V.», (2) έδρα: οδός Basisweg 10, 1043, AP Άμστερνταμ, (3) αριθμός καταχώρισης στο Ολλανδικό Εμπορικό Μητρώο 34287696.

Τι είχε προηγηθεί

Στις 14 Απριλίου, καταχωρίστηκε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28/3, σύμφωνα με την οποία, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε στη συγκεκριμένη συνέλευση.

Σύμφωνα με αυτό, στη θέση του προέδρου αναφέρεται ο Davies Richard Thomas, αντιπρόεδρος η Reed Melanie Rachel Leila, ενώ ως μέλη η Metcalf Julia και ο Dasgupta Sandeep, με το ΔΣ να έχει θητεία μέχρι τις 27/03/2030.

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μετά την παραίτηση από το προηγούμενο ΔΣ του Flintoff Thomas William, που άφησαν στις 7/3, το ΔΣ με πρόεδρο τον Mattu Vejay Kumar, αντιπρόεδρο τη Reed Melanie Rachel Leila και μέλος τον Στέφανο Μαρινόπουλο.

Η Μαρινόπουλος

Μέχρι πρότινος η Marks & Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος τελούσε υπό τον έλεγχο κατά 80% από τον όμιλο Marks & Spencer PLC και κατά 20% από τη Marinopoulos Holding Sarl.

Όπως επισημαίνει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ -οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής Marks and Spencer Group PLC με έδρα την Αγγλία- στη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024 εμφάνισε κύκλο εργασιών στα 71,8 εκ. ευρώ έναντι 66,2 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 8,4%.

Τα έσοδα προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις που αυξήθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ από τις 500 χιλ. ευρώ στη χρήση που έληξε τον Μάρτιο του 2023.

Πηγή: ot.gr