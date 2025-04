Στο έλεος της καταιγίδας «Helena» οι ΗΠΑ. Τουλάχιστον επτά νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές από τις καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους που σαρώνουν τις κεντρικές και τις νότιες ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών χθες Πέμπτη.

Διάφορες πολιτείες, από το Άρκανσο (νότια) ως το Οχάιο (βόρεια), αντιμετωπίζουν από προχθές Τετάρτη ανεμοθύελλες, ανεμοστρόβιλους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

