Τα πλοία που ανήκουν στην οικογένεια Αλαφούζου και στην εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρία Okeanis Eco Tankers Corp. (NYSE: ECO) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Τα στοιχεία για μεταφορτώσεις φορτίων εν πλω (STS) που αφορούν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και η πρόσφατη πώληση ενός τάνκερ που τελικά εξυπηρέτησε ρωσικά λιμάνια εντείνουν περαιτέρω τις ανησυχίες αυτές.

Ναυτιλιακές δραστηριότητες και κίνδυνοι συμμόρφωσης

Η οικογένεια Αλαφούζου, μέσω της εταιρίας της Okeanis Eco Tankers, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και της ιδιωτικής Kyklades Maritime, εμπλέκεται συστηματικά στη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου. Έρευνες που χρησιμοποιούν στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης της ναυτιλιακής κυκλοφορίας και αξιόπιστες πηγές από τον κλάδο της ναυτιλίας αποκαλύπτουν μεταφορτώσεις φορτίων εν πλω (STS), στις οποίες εμπλέκονται δεξαμενόπλοια που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με μεταφορές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα – δραστηριότητες που αναγνωρίζονται ευρέως ως πρακτικές καταστρατήγησης των κυρώσεων.

Αντιθέτως, άλλες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εισηγμένες στα αμερικανικά χρηματιστήρια, όπως η Frontline PLC (NYSE: FRO), η Double Hull Tankers (NYSE: DHT) και η International Seaways Inc. (NYSE: INSW), απέχουν από τις συναλλαγές με τη Ρωσία, προκειμένου να μην εκθέσουν τους επενδυτές τους σε κινδύνους που σχετίζονται με τις κυρώσεις. Έτσι, η Okeanis Eco Tankers αποτελεί τη μόνη εισηγμένη σε αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακή εταιρία που εμπλέκεται σε τέτοιου είδους εμπορικές συναλλαγές, σε πολλές από τις οποίες τίθενται ερωτήματα κατά πόσον έχει τηρηθεί το πλαφόν στις τιμές που επιβάλλει το ισχύον καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Τρεις σημαντικοί προβληματισμοί

1. Νομική συμμόρφωση

Οι κυρώσεις της ΕΕ επιβάλλουν αυστηρά ανώτατα όρια τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο: 60 δολάρια το βαρέλι για το αργό πετρέλαιο (CN2709), 100 δολάρια το βαρέλι για προϊόντα διύλισης ανώτερης ποιότητας και 45 δολάρια το βαρέλι για τα κατώτερης αξίας προϊόντα διύλισης. Οι ναυτιλιακοί διαχειριστές οφείλουν να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, διασφαλίζοντας ότι σε κάθε μεταφορά τηρείται το πλαφόν στις τιμές, το φορτίο έχει επαληθεύσιμη προέλευση, διατηρεί ενεργοποιημένο το σύστημα AIS και πληροί τις κατάλληλες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πλοία που διαχειρίζεται η οικογένεια Αλαφούζου συμμετείχαν σε μεταφορές όταν η διεθνής τιμή αναφοράς για το ρωσικό πετρέλαιο (Urals) υπερέβαινε το προβλεπόμενο πλαφόν των 60 δολαρίων, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα παραβίασης των κυρώσεων.

2. Ζητήματα ηθικής

Τα ΜΜΕ ιδιοκτησίας της οικογένειας Αλαφούζου δημοσίως τηρούν φιλοευρωπαϊκή, φιλοαμερικανική και φιλοουκρανική στάση. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές τους επιχειρήσεις διευκολύνουν ενεργά τις ζωτικές οικονομικές δραστηριότητες της Ρωσίας, στηρίζοντας έμμεσα τη στρατιωτική εκστρατεία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτή η αντίφαση μεταξύ των διακηρυγμένων αξιών και των οικονομικών δραστηριοτήτων εγείρει θεμελιώδη ηθικά ερωτήματα.

3. Πιθανή παραβίαση των κυρώσεων της ΕΕ (άρθρο 3q του Κανονισμού 833/2014 του Συμβουλίου)

Η κλίμακα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από τον όμιλο Αλαφούζου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Okeanis Eco Tankers, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως συστηματική υποστήριξη της ρωσικής ενεργειακής αλυσίδας. Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να παραβιάζουν το άρθρο 3q του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, ο οποίος περιορίζει την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή δεξαμενόπλοιων σε ρωσικούς φορείς ή σε όσους εμπλέκονται στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου.

Κυρώσεις και «γκρίζες ζώνες»

Οι κυρώσεις σχεδιάστηκαν αρχικά ως εργαλείο για την άσκηση οικονομικής πίεσης στη Ρωσία, ώστε να σταματήσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεδομένου του κομβικού ρόλου της Ρωσίας στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, οι πλήρεις απαγορεύσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες. Επιπλέον, σημαντικές μη δυτικές χώρες, όπως η Κίνα, αρνήθηκαν να επιβάλουν κυρώσεις, αμβλύνοντας τον αντίκτυπό τους.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι χώρες της Δύσης θέσπισαν ανώτατα όρια τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο που διακινείται σε τρίτες χώρες, τα οποία επιβλήθηκαν μέσω αυστηρών απαιτήσεων τεκμηρίωσης. Παρά τις ρυθμίσεις αυτές, οι αντιφάσεις στο πλαίσιο των κυρώσεων δημιούργησαν σημαντικά «παραθυράκια» και «γκρίζες ζώνες». Οι δυτικές αρχές φαίνεται ότι συχνά παραβλέπουν αυτές τις ασάφειες, επιτρέποντας σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρίες να επωφελούνται από τη μεταφορά πετρελαίου –άλλοτε τηρώντας και άλλοτε υπερβαίνοντας το επιβεβλημένο πλαφόν στις τιμές–, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν πρακτικές που διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Οι εκτεταμένες ρωσικές πετρελαϊκές δραστηριότητες της οικογένειας Αλαφούζου

Τα δεδομένα από την παρακολούθησης της ναυτιλιακής κίνησης αποκαλύπτουν εκτεταμένη ανάμειξη πλοίων που συνδέονται με την οικογένεια Αλαφούζου στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τα τάνκερ της Okeanis Eco Tankers μετέφεραν συχνά φορτία από σημαντικά ρωσικά λιμάνια όπως το Νοβοροσίσκ, το Πριμόρσκ και το Ουστ-Λούγκα σε προορισμούς στην Κίνα, την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Περαιτέρω έρευνα αποκαλύπτει ότι δύο πλοία της Okeanis Eco Tanker, το *Kimolos* και το *Folegandros*, πραγματοποίησαν μεταφορτώσεις εν πλω στα ανοικτά της Μαλαισίας το 2021 με δεξαμενόπλοια (*M/T Mirame* και *M/T Kitakaze*) που είναι γνωστά για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, για το οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή επιθεώρηση *Tradewinds*, στις επιχειρήσεις αυτές ενεπλάκησαν πλοία που είχαν σκόπιμα απενεργοποιήσει τα σήματα AIS – μια συνήθης μέθοδος παράκαμψης των κυρώσεων.

Η ύποπτη πώληση του «Nissos Delos»

Μια άλλη ανησυχητική περίπτωση αφορά την πρόσφατη πώληση από την Kyklades Maritime του δεξαμενόπλοιου *Nissos Delos* σε μια μικρή εταιρία του Μπαγκλαντές έναντι 45,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Αμέσως μετά τη συναλλαγή, τα ναυτιλιακά αρχεία αποκάλυψαν ότι το πλοίο είχε ελλιμενιστεί στο λιμάνι Πριμόρσκ της Ρωσίας προτού κατευθυνθεί στη Σιγκαπούρη. Η συναλλαγή αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με σαφείς ευρωπαϊκές οδηγίες που απαγορεύουν τις πωλήσεις πλοίων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.

Το καύχημα που ακούστηκε σε όλη τη Wall Street

Τον Μάιο του 2024, ο διευθύνων σύμβουλος της Okeanis Αριστείδης Αλαφούζος ανάρτησε στο Twitter ένα γράφημα σχεδιασμένο με το χέρι που συνέκρινε τις επιδόσεις των εσόδων της εταιρίας του έναντι ομοειδών εταιριών – σε μια προφανή κίνηση επίδειξης που προέβαλε την υπεραπόδοση κερδών της Okeanis. Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι μια τέτοια οικονομική υπεραπόδοση πιθανότατα οφείλεται σε υπερκέρδη που συνδέονται με συναλλαγές υψηλού ρίσκου με τη Ρωσία.

I guess $OET / $ECO is not a peer. Tune in tomorrow morning for Peer D’s Q1! pic.twitter.com/MOs8ZOr7YJ — Aristidis Alafouzos (@Aristidis) May 15, 2024

Η ανάγκη για καλύτερους ελέγχους

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη στενότερου ελέγχου από τις αμερικανικές, ευρωπαϊκές και ελληνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των κυρώσεων. Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη ευθύνη να διασφαλίσει ότι η εγχώρια ναυτιλία της συμμορφώνεται με τις διεθνείς κυρώσεις. Εάν δεν το πράξει, κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της Δύσης και να επιτρέψει τη συνέχιση της ροής εσόδων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κατάλογος των μεταφορών ρωσικού πετρελαίου μέσω πλοίων που ελέγχονται από την οικογένεια Αλαφούζου και την ΟΕΤ:

Δεξαμενόπλοια Suezmax

1) Zeno I από το Novorossiysk προς Cochin – 23 Οκτ 2024

2) Zeno I από τοPrimrorsk προς Vadinar – 19 Αυγ 2024

3) Zeno I από το Murmansk προς Tianjin – 15 Μαρτ 2024

4) Zeno I από το Murmansk προς Ma Day Island – 29 Δεκ 2023

5) Zeno I από το Ust-Luga προς Cochin – 14 Οκτ 2023

6) EM Faith από το Ust-Luga προς Sikka – 04 Σεπτ 2024

7) EM Faith από το Murmansk προς Tianjin – 20 Μαΐ 2024

8) EM Faith από το Murmansk προς Ma Day Island – 18 Φεβ 2024

9) EM Faith από τοMurmansk προς Sikka – 10 Δεκ 2023

10) EM Faith από τοMurmansk προς Vadinar 16 Μαρτ 2023

11) EM Faith από το Novorossiysk προς Tutunciftlik – 10 Φεβ 2023

12) EM Faith από το Taman προς Tanjung Pelepas – 04 Νοεμ 2022

13) EM Faith από το Ust-Luga προς Sikka – 09 Αυγ 2022

14) Constantios από το Ust-Luga προς Sea of Marmara – 20 Νοεμ 2023

15) Constantios από το CPC προς Tianjin – 25 Μαΐ 2023

16) Constantios από το Ust-Luga προς Sikka – 27 Οκτ 2022

17) Constantios από το Ust-Luga προς Sikka – 18 Αυγ 2022

18) Nissos Antimilos από το CPC (Novorossiysk) / Rotterdam – 27 Δεκ 2024

19) Nissos Antimilos από το Primorsk / Aliaga – 14 Νοεμ 2024

20) Nissos Antimilos από το CPC (Novorossiysk) / Thessaloniki – 21 Οκτ 2024

21) Nissos Antimilos από Ust-Luga / Tutunciftlik – 23 Σεπτ 2024

22) Nissos Antimilos από CPC (Novorossiysk) – Rotterdam – 23 Αυγ 2024

23) Nissos Antimilos από Primorsk – Tutunciftlik – 17 Ιουλ 2024

24) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Varna – 28 Απρ 2024

25) Nissos Antimilos από Ust Luga προς Singapore – 16 Δεκ 2023

26) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Ma Day Island – 26 Αυγ 2023

27) Nissos Antimilos από Primorsk προς Paradip – 08 Ιουν 2023

28) Nissos Antimilos από Taman προς Tanjung Pelepas – 05 Μαρτ 2023

29) Nissos Antimilos από Murmansk προς Mumbai – 04 Ιαν 2023

30) Nissos Antimilos από CPC προς Rotterdam – 27 Νοεμ 2022

31) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Tutunciftlik – 04 Νοεμ 2022

32) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Tutunciftlik – 23 Οκτ 2022

33) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Aliaga – 09 Οκτ 2022

34) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Aliaga – 23 Σεπτ 2022

35) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Tutunciftlik – 01 Σεπτ 2022

36) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Aliaga – 18 Αυγ 2022

37) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Aliaga – 29 Ιουλ 2022

38) Nissos Antimilos από Ust-Luga προς Dongjiangkou – 08 Μαΐ 2022

39) Nissos Antimilos από Novorossiysk προς Paradip – 01 Μαρτ 2022

40) Nissos Tinos από Primorsk – Sea of Marmara — 26 Δεκ 2024

41) Nissos Tinos από Primorsk – Aliaga — 14 Οκτ 2024

42) Nissos Tinos από Primorsk – Tutunciftlik — 16 Αυγ 2024

43) Nissos Tinos από Murmansk προς Tema – 08 Αυγ 2023

44) Nissos Tinos από Novorossiysk προς Huizhou – 20 Απρ 2023

45) Nissos Tinos από Novorossiysk προς Aliaga – 21 Μαρτ 2023

46) Nissos Tinos από Novorossiysk προς Sikka – 18 Ιαν 2023

47) Nissos Tinos από CPC προς Tianjin – 01 Νοεμ 2022

48) Nissos Tinos από Ust-Luga προς Tanjung Bin – 10 Αυγ 2022

49) Nissos Tinos από CPC προς Qingdao – 22 Μαρτ 2022

50) Kinyras από Primorsk – Bayuquan — 31 Οκτ 2024

51) Kinyras από Ust-Luga – Aliaga — 17 Σεπτ 2024

52) Kinyras από Primorsk – Aliaga — 09 Αυγ 2024

53) Kinyras από Ust-Luga – Aliaga — 15 Μαΐ 2024

54) Kinyras από Ust-Luga – Tutunciftlik — 16 Μαρτ 2024

55) Kinyras από Novorossiysk προς Pakistan / WCI – 24 Νοεμ 2023

56) Kinyras από Novorossiysk προς Cochin – 01 Οκτ 2023

57) Kinyras από CPC προς Sikka – 20 Ιουλ 2023

58) Kinyras από Ust-Luga προς Aliaga – 04 Ιουν 2023

59) Kinyras από Ust-Luga προς Tanjung Pelepas – 02 Ιαν 2023

60) Nissos Koufonissi από Primorsk – Tutunciftlik — 02 Ιαν 2025

61) Nissos Koufonissi από CPC (Novorossiysk) – Yosu – 26 Ιουν 2024

62) Nissos Koufonissi από Novorossiysk – Constantza – 13 Ιουν 2024

63) Nissos Koufonissi από Primorsk – Tutunciftlik — 02 Μαΐ 2024

64) Nissos Koufonissi από Novorossiysk προς Lanshan – 21 Σεπτ 2023

65) Nissos Koufonissi από Ust-Luga προς Aliaga – 22 Αυγ 2023

66) Nissos Koufonissi από Murmansk προς Lanshan – 26 Απρ 2023

67) Nissos Koufonissi από Ust-Luga προς Gulei – 27 Σεπτ 2022

68) Nissos Ios από Novorossiysk – Mediterranean – 17 Ιαν 2025

69) Nissos Ios από Primorsk – Tutunciftlik – 28 Νοεμ 2024

70) Nissos Ios από Novorossiysk – Falconara – 28 Σεπτ 2024

71) Nissos Ios από Ust-Luga – Aliaga – 25 Αυγ 2024

72) Nissos Ios από CPC (Novorossiysk) – Muara – 18 Μαρτ 2024

73) Nissos Ios από Novorossiysk προς North China – 09 Νοεμ 2023

74) Nissos Ios από Novorossiysk προς Cochin – 11 Αυγ 2023

75) Nissos Ios από Murmansk προς Paradip – 18 Μαΐ 2023

76) Nissos Ios από Murmansk προς Visakhapatnam – 12 Μαρτ 2023

77) Nissos Ios από Murmansk προς Sikka – 27 Δεκ 2022

78) Nissos Ios από Ust-Luga προς Ningbo – 10 Σεπτ 2022

79) Nissos Ios από Novorossiysk προς Sikka – 28 Ιουν 2022

80) Nissos Ios από Novorossiysk προς Vadinar – 25 Απρ 2022

81) Milos από CPC προς Sikka – 14 Σεπτ 2023

82) Milos από CPC προς Incheon – 03 Απρ 2023

83) Milos από CPC προς Aliaga – 04 Φεβ 2023

84) Milos από Ust-Luga προς Quanzhou – 23 Αυγ 2022

85) Milos από Ust-Luga προς Cochin – 27 Μαΐ 2022

86) Milos από Ust-Luga προς Vatika Bay – 03 Απρ 2022

87) Folegandros από Primorsk προς Sikka – 24 Οκτ 2023

88) Folegandros από Murmansk προς Paradip – 07 Μαΐ 2023

89) Folegandros από Murmansk προς Vadinar – 27 Φεβ 2023

90) Folegandros από Novorossiysk προς Dongjiangkou – 28 Απρ 2022

91) Kimolos από Ust-Luga προς Tutunciftlik – 03 Νοεμ 2023

92) Kimolos από προς – Sikka – 15 Μαΐ 2023

93) Kimolos από Ust-Luga προς Sikka – 26 Μαρτ 2023

94) Kimolos από Kozmino προς Sikka – 10 Οκτ 2022

95) Kimolos από Kozmino προς Lanshan – 11 Σεπτ 2022

96) Kimolos από Ust-Luga προς Lanshan – 12 Ιουλ 2022

97) Poliegos από CPC προς Port Said – 15 Δεκ 2024

98) Poliegos από Ust-Luga προς Sikka – 31 Ιουλ 2023

99) Poliegos από CPC προς Sikka – 21 Μαΐ 2023

100) Poliegos από CPC προς Sikka – 31 Μαρτ 2023

101) Poliegos από Murmansk προς Vadinar – 05 Φεβ 2023

102) Poliegos από Ust-Luga προς Tanjung – Bin 24 Σεπτ 2022

103) Poliegos από Ust-Luga προς Lanshan – 07 Ιουν 2022

104) Poliegos από CPC προς Quanzhou – 24 Φεβ 2022

105) Poliegos από Novorossiysk προς Constantza – 03 Φεβ 2022

106) Nissos Sikinos από CPC (Novorossiysk) – Trieste – 02 Οκτ 2024

107) Nissos Sikinos από CPC (Novorossiysk) – Rotterdam – 08 Μαΐ 2024

108) Nissos Sikinos από CPC (Novorossiysk) – Augusta – 02 Απρ 2024

109) Nissos Sikinos από CPC προς Tianjin – 03 Νοεμ 2023

110) Nissos Sikinos από Novorossiysk προς Zhanjiang – 07 Ιαν 2023

111) Nissos Sikinos από Novorossiysk προς Aliaga – 04 Σεπτ 2022

112) Nissos Sikinos από CPC προς Daesan – 11 Ιουν 2022

113) Nissos Sifnos από CPC προς Pakistan / WCI – 13 Ιαν 2025

114) Nissos Sifnos από Novorossiysk προς Le Havre – 30 Μαρτ 2024

115) Nissos Sifnos από CPC προς Yosu – 18 Αυγ 2023

116) Nissos Sifnos από Ust-Luga προς Sikka – 13 Οκτ 2022

117) Nissos Sifnos από Ust-Luga προς Aliaga – 01 Ιουλ 2022

118) Nissos Sifnos από Ust-Luga προς Tutunciftlik – 25 Μαΐ 2022

119) Nissos Sifnos από CPC προς Shuidong – 10 Μαρτ 2022

Δεξαμενόπλοια Aframax

120) Khalissa από Primorsk προς Vadinar – 06 Οκτ 2023

121) Khalissa από Ust-Luga προς Chennai – 06 Ιουλ 2023

122) Khalissa από Saint Petersburg fb Ust-Luga προς Shuqaiq – 18 Απρ 2023

123) Khalissa από Saint Petersburg fb Ust-Luga προς Rabigh – 28 Φεβ 2023

124) Osperous από Primorsk προς Lanshan – 18 Ιουν 2023

125) Osperous από Ust-Luga προς Singapore – 05 Φεβ 2023

126) Osperous από Primorsk προς Chennai – 31 Οκτ 2022

127) Nissos Christiana από Primorsk – Pakistan / West Coast India — 15 Ιαν 2025

128) Nissos Christiana από Primorsk – Tutunciftlik — 03 Οκτ 2024

129) Nissos Christiana από Ust-Luga – Aliaga — 13 Ιουν 2024

130) Nissos Christiana από Saint Petersburg – Tanjung Bin — 19 Δεκ 2023

131) Nissos Christiana από Ust-Luga προς Mundra – 06 Σεπτ 2023

132) Nissos Christiana από Ust-Luga προς Sikka – 19 Μαΐ 2023

133) Nissos Christiana από Ust-Luga προς Tanjung Pelepas – 03 Μαρτ 2023

134) Nissos Christiana από CPC προς Aliaga – 26 Ιαν 2023

135) Nissos Christiana από Novorossiysk προς Milazzo – 22 Δεκ 2022

136) Nissos Christiana από Novorossiysk προς Singapore – 28 Σεπτ 2022

137) Nissos Christiana από Primorsk προς Sikka – 09 Ιουλ 2022

138) Nissos Christiana από Novorossiysk προς Trieste – 04 Ιουν 2022

139) Nissos Christiana από CPC προς Pachi – 16 Μαΐ 2022

140) Nissos Christiana από CPC προς Aliaga – 09 Μαρτ 2022

141) Nissos Delos από CPC (Novorossiysk) – Santa Panagia – 08 Νοεμ 2024

142) Nissos Delos από Novorossiysk – Tutunciftlik – 16 Οκτ 2024

143) Nissos Delos από Ust-Luga – Tutunciftlik – 09 Σεπτ 2024

144) Nissos Delos από Ust-Luga – Sikka – 14 Μαΐ 2024

145) Nissos Delos από Novorossiysk – Santa Panagia – 19 Ιαν 2024

146) Nissos Delos από Ust-Luga προς Tutunciftlik – 02 Νοεμ 2023

147) Nissos Delos από Primorsk προς Mundra – 30 Ιουν 2023

148) Nissos Delos από Novorossiysk προς Lanshan – 29 Μαρτ 2023

149) Nissos Delos από Tuapse προς Sikka – 14 Δεκ 2022

150) Nissos Delos από Primorsk προς Sikka – 05 Οκτ 2022

151) Nissos Delos από Primorsk προς Cochin – 04 Ιουλ 2022

152) Nissos Delos από Novorossiysk προς Colombo – 23 Μαρτ 2022

153) Nissos Serifos από Novorossiysk – Tutunciftlik – 06 Ιαν 2025

154) Nissos Serifos από Primorsk – Tutunciftlik – 05 Δεκ 2024

155) Nissos Serifos από Ust-Luga – Tutunciftlik – 26 Σεπτ 2024

156) Nissos Serifos από Novorossiysk – Aliaga – 23 Ιουλ 2024

157) Nissos Serifos από Ust-Luga – Aliaga – 20 Ιουν 2024

158) Nissos Serifos από Ust-Luga – Aliaga – 22 Απρ 2024

159) Nissos Serifos από Ust-Luga προς Duqm – 12 Οκτ 2023

160) Nissos Serifos από Ust-Luga προς Chennai – 03 Αυγ 2023

161) Nissos Serifos από Primorsk προς Mundra – 23 Μαΐ 2023

162) Nissos Serifos από Novorossiysk προς Tutunciftlik – 10 Ιαν 2023

163) Nissos Serifos από CPC προς Fos – 04 Δεκ 2022

164) Nissos Serifos από Kozmino προς Dongjiangkou – 13 Αυγ 2022

165) Nissos Serifos από Primorsk προς Dongjiangkou – 09 Ιουν 2022

166) Nissos Serifos από CPC προς Bilbao – 17 Μαΐ 2022

167) Nissos Serifos από Novorossiysk προς Augusta – 28 Απρ 2022

168) Nissos Serifos από Novorossiysk προς Burgas – 11 Απρ 2022

169) Nissos Serifos από Novorossiysk προς Midia – 25 Μαρτ 2022

170) Nissos Serifos από CPC προς Trieste – 23 Φεβ 2022

171) Hai II από Kozmino προς Longkou – 12 Ιουλ 2023

172) Hai II από Kozmino προς Dongjiangkou – 27 Ιουν 2023

173) Hai II από Kozmino προς Lanshan – 28 Μαΐ 2023

174) Hai II από Kozmino προς Lanshan – 16 Μαΐ 2023

175) Hai II από Kozmino προς Yantai – 27 Απρ 2023

176) Hai II από Kozmino προς Yantai – 05 Μαρτ 2023

177) Hai II από Kozmino προς Yantai – 17 Ιαν 2023

178) Hai II από Ust-Luga προς Qingdao – 06 Νοεμ 2022

179) Nissos Paros από CPC (Novorossiysk) – Genoa – 07 Ιαν 2025

180) Nissos Paros από CPC (Novorossiysk) – Uncertain – 04 Δεκ 2024

181) Nissos Paros από Ust-Luga – Tutunciftlik – 26 Οκτ 2024

182) Nissos Paros από Ust-Luga – Tutunciftlik – 06 Σεπτ 2024

183) Nissos Paros από Ust-Luga – Tutunciftlik – 10 Ιουλ 2024

184) Nissos Paros από Ust-Luga προς Fujairah – 20 Ιουλ 2023

185) Nissos Paros από Saint Petersburg fb Ust-Luga προς Shuqaiq – 24 Απρ 2023

186) Nissos Paros από Novorossiysk fb Taman προς Fujairah – 09 Φεβ 2023

187) Nissos Paros από Ust-Luga προς Milazzo – 01 Νοεμ 2022

188) Nissos Paros από Primorsk προς Aliaga – 02 Σεπτ 2022

189) Nissos Paros από Novorossiysk προς Trieste – 28 Ιουλ 2022

190) Nissos Paros από Primorsk προς Sikka – 03 Ιουν 2022

191) Nissos Paros από CPC προς Rotterdam – 12 Απρ 2022΄

Μια απίστευτη ιστορία, και μάλιστα με συντηρητικούς όρους, συνεχών ταξιδιών από και προς τα ρωσικά λιμάνια με ρωσικό πετρέλαιο, που εκτελούνται από σκάφη μιας εταιρίας εισηγμένης στη Wall Street και από τα πλοία της ιδιωτικής εταιρίας της οικογένειας Αλαφούζου.