Με έξι νέα έργα να καταφτάνουν και στις τρεις σκηνές του θέατρου, ισχυρές θεατρικές φωνές της χώρας συναντιούνται φέτος την άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκπέμποντας ένα δυναμικό στίγμα για το νέο ελληνικό θέατρο και το μέλλον του.

Στην Κεντρική Σκηνή ο Γιώργος Κουτλής και ο Βασίλης Μαγουλιώτης σημειώνουν ήδη απανωτά sold out στο πολυσυζητημένο “Merde!” του SUYAKO (Βασίλης Μαγουλιώτης), ενώ πρεμιέρα κάνει απόψε στο Φουαγιέ το νέο έργο της Γλυκερίας Μπασδέκη «How soon is now», σε σκηνοθεσία Πάνου Κούγια.

Στη Σκηνή Ωμέγα ο Δημήτρης Τσικούρας από τις 19 Φεβρουαρίου σκηνοθετεί το νέο έργο της Σοφίας Νιολαϊδου «Οι μαμάδες δεν αρρωσταίνουν ποτέ», ενώ αμέσως μετά ο σκηνοθέτης Θεοδόσης Σκαρβέλης μεταφέρει στη σκηνή το βραβευμένο έργο των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη «Μη Σκαλίζεις την άμμο», στον ίδιο χώρο.

Τον Απρίλιο, στην Κεντρική Σκηνή, η Ιόλη Ανδρεάδη σκηνοθετεί το επικό μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ «Όσα Παίρνει ο Άνεμος», σε μια πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο την οποία συνυπογράφει με τον Άρη Ασπρούλη. Ενώ, την ίδια περίοδο, ο Ηλίας Μαγκλίνης παρουσιάζει το νέο του έργο «Διψάει τις νύχτες» που αναμένεται να παρουσιαστεί ως site-specific performance σε όλους τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Merde!» του SUYAKO (Βασίλης Μαγουλιώτης)

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Ο Γιώργος Κουτλής κι ο Βασίλης Μαγουλιώτης σκηνοθετούν, ενώ ο Γιάννης Νιάρρος με τον Γιάννη Παπαδόπουλο υπογράφουν τη μουσική, στο καινούριο θεατρικό έργο του Suyako, «MERDE!», μια μουσική κωμωδία για τα κακώς κείμενα του ελληνικού θεάτρου. «Κουλτουριάριδες» σκηνοθέτες, «εμπορικοί» ηθοποιοί, «προαγωγοί» και παραγωγοί παλαιάς και νέας κοπής, κριτικοί θεάτρου, ένδοξα «φαντάσματα» του παρελθόντος και αθώοι θεατές, όλοι κομμάτια ενός παζλ, μιας «Βαβέλ» που ψάχνει να βρει λύση στον ακήρυχτο πόλεμο της Τέχνης του Θεάτρου: «Εμπορικό» vs. «Ποιοτικό», Κωμωδία vs. Δράμα, Λαϊκοί vs. Διανοούμενοι, Τέχνη vs. Showbiz… Γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; «Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;

Διανομή (αλφαβητικά): Μαριαλένα Ηλία, Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης. Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο – πνευστά).

«Οσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργκαρετ Μίτσελ

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρεμιέρα: Απρίλιος 2025

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το μνημειώδες μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ «Όσα Παίρνει ο Άνεμος». Έξι χρόνια μετά τη μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία της πρωτότυπης θεατρικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Πόλεμος και Ειρήνη» του Λ. Τολστόι, η Ιόλη Ανδρεάδη επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σκηνοθετώντας ένα ακόμη κορυφαίο αντιπολεμικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μια μεγάλη ερωτική ιστορία με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο, ένα κορυφαίο ανάγνωσμα όλων των εποχών, που χάρισε μια από τις πιο κλασικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου και ανάγλυφους μνημειώδεις χαρακτήρες, μέσα σε μια σπάνια υποβλητική ατμόσφαιρα. Η ιστορία μιας ευημερούσας κοινωνίας που καταρρέει και πτωχεύει χωρίς κανείς να το περιμένει. Η ιστορία μιας κοινωνίας που ξαναχτίζεται από τα συντρίμμια. Αυτή η πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο, με την υπογραφή της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη στο δέκατο έκτο θεατρικό τους έργο, επικεντρώνεται στον έρωτα, τον πόλεμο και τις ριζικές κοινωνικές ανισότητες και φιλοδοξεί να φέρει το άρωμα και τις μουσικές του αμερικανικού νότου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μέσα από ένα all-star cast.

Διανομή: Λένα Παπαληγούρα, Ορέστης Τζιόβας, Όμηρος Πουλάκης, Γεράσιμος Γεννατάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Idra Kayne, Πέτρος Κόνιαρης, Δάφνη Καμμένου, Ελευθερία Πάλλα κ.ά.

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Παλαμιώτης

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

«Οι μαμάδες δεν αρρωσταίνουν ποτέ» της Σοφίας Νικολαϊδου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας

Πρεμιέρα: 19 Φεβρουαρίου 2025

Αυτό το έργο δεν είναι μια ιστορία που κάποιος φαντάστηκε. Μπορείτε να το δείτε και σαν ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ που γράφεται πάνω στο γυναικείο σώμα. Όμως ο φακός δε μένει εκεί, μπαίνει στο μυαλό, καταγράφει τις σκέψεις. Μπαίνει στα σωθικά, καταγράφει αισθήσεις και αισθήματα. Αυτή η γυναίκα είναι σύζυγος, μάνα, εργαζόμενη. Είναι φίλη. Είναι κόρη και είναι αδελφή. Αυτή η γυναίκα, που αίφνης χάνει το στήθος της από καρκίνο, ζει στο κρεβάτι της και κάνει διακοπές στο καθιστικό. Βγαίνει βόλτες, περπατάει στην πόλη. Πετάει τα βαρίδια. Νιώθει ελεύθερη. Αυτή η γυναίκα δεν ντρέπεται να γελάσει ανελέητα με όσα τρελά συμβαίνουν γύρω της, πάνω της, μέσα της. Δεν ντρέπεται να κλάψει. Αυτή η γυναίκα βγαίνει στον πόλεμο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να της κάνει τον πρόλογο. Μια γυναίκα, με ένα μόνο στήθος. Μια μαμά, σαν όλες τις άλλες, ξέρετε ποιες, αυτές που δεν αρρωσταίνουν ποτέ.

Ερμηνεύει η Εβελίνα Αραπίδη

«Μη σκαλίζεις την άμμο» των Αντώνη & Κωνταστίνου Κούφαλη

Σκηνοθεσία: Θεοδόσης Σκαρβέλης

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

Το βραβευμένο έργο των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη,«ΜΗ ΣΚΑΛΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟ», με το γνώριμο κωμικοτραγικό ύφος των πολύ σημαντικών δημιουργών της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, ανιχνεύει την αδυναμία και τον φόβο να επικοινωνήσουν ελεύθερα οι άνθρωποι στον κόσμο, όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα. Οι χαρακτήρες, τα πρόσωπα, ανήκουν στο περιθώριο της κοινωνίας, «η μοίρα τους είναι ξέθωρη και χλωμή», «ασήμαντες» περιπτώσεις που κραυγάζουν για βοήθεια, για λίγη αγάπη, για την ανάγκη ενός «Άλλου κόσμου». Το έργο είναι μια σπουδή στην απουσία.

Διανομή: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Κορίννα Ντουλλάαρτ, Δημήτρης Μανδρινός

ΦΟΥΑΓΙΕ

«How soon is now» της Γλυκερίας Μπασδέκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Πρεμιέρα: 7 Φεβρουαρίου 2025

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία με τα Αθηναϊκά Θέατρα, παρουσιάζει, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, το τελευταίο κείμενό της Γλυκερίας Μπασδέκη «HOW SOON IS NOW» που εμπνέεται ελεύθερα από το λογοτεχνικό πρόσωπο της Μαργαρίτας Περδικάρη, μιας νεαρής δασκάλας αστικής καταγωγής, που την περίοδο του δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου η ένταξη της στην ΕΠΟΝ Πίνδου, θα αποτελέσει την αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου μιας ολόκληρης χώρας, η οποία δύσκολα συμπράττει με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος της. Η παράσταση, αξιοποιώντας το θέμα της Ελληνικότητας, επιχειρεί να ανοίξει έναν θαρραλέο διάλογο γύρω από το δράμα της Γερμανικής κατοχής το οποίο φαίνεται να τελειώνει, αλλά σε λίγο θ’ αρχίσουν νέες συμφορές: ο εμφύλιος. Μέσα από τον κώδικα του Θεάτρου σκιών, τον Αττίκ, τους ελληνικούς καφενέδες, αλλά και την εγχώρια ζωγραφική, επιχειρείται η δόμηση ενός «Εθνικού ψηφιδωτού» μνήμης, για όλα εκείνα που στον απόηχο της μετεμφυλιακής Ελλάδας, οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεχάσουν.

Διανομή: Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δανάη Παπουτσή, Ανθή Σαββάκη, Λεωνίδας Στάμου

Αφήγηση ηχογραφημένου υλικού: Χαρούλα Αλεξίου

«Διψάει τις νύχτες» του Ηλία Μαγκλίνη

Site–Specific Performance σε όλους τους χώρους του θεάτρου

Με τον Όμηρο Πουλάκη

Πρεμιέρα: Απρίλιος 2025

Πρωτότυπο θεατρικό έργο, γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τον συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη. Το έργο αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες. Θα παρουσιαστεί σε όλο το χώρο του Δημοτικού θεάτρου, σε ειδικές ώρες παράστασης. Με τον Όμηρο Πουλάκη.