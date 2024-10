Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανακοινώνει για τη θεατρική σεζόν 2024 – 2025 ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα, με κύρια χαρακτηριστικά την πνευματικότητα, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και τη σύμπλευση καθιερωμένων και νέων δημιουργών. Η σεζόν ανοίγει με το κλασικό έργο του Άντον Τσέχωφ «Ο θείος Βάνιας» που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καταλειφός και συνεχίζεται με παραστάσεις για όλη την οικογένεια, όπως ο «Ταύρος που έπαιζε πίπιζα» του Ευγένιου Τριβιζά σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου και τη μουσική κωμωδία «MERDE!» του Suyako σε σκηνοθεσία των Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του νέου καλλιτεχνικού προγράμματος της σεζόν 2024 – 2025 παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά Γιάννης Χατζηαλέξης και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Νίκος Διαμαντής.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής παρουσίασε το πρόγραμμα, με κύρια χαρακτηριστικά την πνευματικότητα, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και τη σύμπλευση καθιερωμένων και νέων δημιουργών, το οποίο εκτείνεται, με παραστάσεις, δράσεις και παρεμβάσεις, και στις τρεις σκηνές του θεάτρου -Κεντρική, Ωμέγα, Φουαγιέ- αλλά και έξω από αυτό, σε σημαντικά τοπόσημα της πόλης του Πειραιά. Κεντρικό σύνθημα της σεζόν είναι λέξεις «Παρεμβαίνω – Συνομιλώ – Προκαλώ – Προτείνω».

Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 2024 – 2025

KENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ | Ο ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ

18.10.24 – 12.01.25

Ο Δημήτρης Καταλειφός επιστρέφει τη σεζόν 2024-25 στο θεατρικό σανίδι και επιλέγει να σκηνοθετήσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον εμβληματικό «Θείο Βάνια», του Άντον Τσέχωφ. Ο ίδιος μάλιστα θα κρατήσει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ένα αξιόλογο υποκριτικό καστ (Κλεοπάτρα Τολόγκου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Βαγγέλης Ρόκκος, Μενέλαος Χαζαράκης, Αμαλία Νίνου, Τζένη Θεωνά, Στέλλα Κρούσκα, Φοίβος Σαμαρτζής) θα δώσει σάρκα και οστά στους βαθιά ανθρώπινους τσεχωφικούς ήρωες που κλυδωνίζονται από τις διαρκείς τους ματαιώσεις και αναρωτιούνται για το νόημα της ύπαρξής τους.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καταλειφός

Διανομή (με σειρά εμφάνισης):

Νένα: Κλεοπάτρα Τολόγκου

Γιατρός Άστρωφ: Παναγιώτης Μπουγιούρης

Βάνιας: Δημήτρης Καταλειφός

Σερεμπριακώφ: Βαγγέλης Ρόκκος

Τελιέγκιν: Μενέλαος Χαζαράκης

Σόνια: Αμαλία Νίνου

Ελένα: Τζένη Θεωνά

Μαρία Βασίλιεβνα: Στέλλα Κρούσκα

Εφήμ: Φοίβος Σαμαρτζής

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ | Ο ΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΕ ΠΙΠΙΖΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ

10.11.24 – 13.4.25

Το πολυαγαπημένο έργο του Ευγένιου Τριβιζά, «Ο Ταύρος που έπαιζε πίπιζα», μεταφέρεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τη σκηνοθεσία του έργου έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος και τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μια θεατρική́ παραγωγή για όλη την οικογένεια. Μια περιπέτεια συναισθημάτων, στην αρένα των ονείρων.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία – Χορογραφία – Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Συνεργάτης σκηνογράφος: Δάφνη Αϊδόνη

Κοστούμια: Nατάσα Δημητρίου

Προβολές: Βικτώρια Βελοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Βοηθός χορογράφου: Σταύρος Ικμπαλ

Συμπαραγωγή: Art Info

*Η διανομή της παράστασης θα ανακοινωθεί

SUYAKO | MERDE!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ

24.01.25 – 13.4.25

Ο Γιώργος Κουτλής κι ο Βασίλης Μαγουλιώτης σκηνοθετούν, ενώ ο Γιάννης Νιάρρος με τον Γιάννη Παπαδόπουλο υπογράφουν τη μουσική, στο καινούριο θεατρικό έργο του Suyako, «MERDE!», μια μουσική κωμωδία για την «κρυφή κουζίνα» της θεατρικής τέχνης…

«Κουλτουριάριδες» σκηνοθέτες, «εμπορικοί» ηθοποιοί, «προαγωγοί» και παραγωγοί παλαιάς και νέας κοπής, κριτικοί θεάτρου, ένδοξα «φαντάσματα» του παρελθόντος και αθώοι θεατές, όλοι κομμάτια ενός παζλ, μιας «Βαβέλ» που ψάχνει να βρει λύση στον ακήρυχτο πόλεμο της Τέχνης του Θεάτρου: «Εμπορικό» vs. «Ποιοτικό», Κωμωδία vs. Δράμα, Λαϊκοί vs. Διανοούμενοι, Τέχνη vs. Showbiz… Γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; «Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;

Ένα “loveletter” στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, από 24 Ιανουαρίου, στην Κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Μουσική: Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης Παπαδόπουλος

Διανομή (αλφαβητικά): Μαριαλένα Ηλία, Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο – πνευστά).

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΜΙΤΣΕΛ | ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΙΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

26.4.25 – 15.6.25

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το μνημειώδες μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ «Όσα Παίρνει ο Άνεμος».

Έξι χρόνια μετά τη μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία της πρωτότυπης θεατρικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Πόλεμος και Ειρήνη» του Λ. Τολστόι, η Ιόλη Ανδρεάδη επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σκηνοθετώντας ένα ακόμη κορυφαίο αντιπολεμικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μια μεγάλη ερωτική ιστορία με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο, ένα κορυφαίο ανάγνωσμα όλων των εποχών, που χάρισε μια από τις πιο κλασικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου και ανάγλυφους μνημειώδεις χαρακτήρες, μέσα σε μια σπάνια υποβλητική ατμόσφαιρα.

Το «Όσα παίρνει ο άνεμος» είναι η ιστορία μιας ευημερούσας κοινωνίας που καταρρέει και πτωχεύει χωρίς κανείς να το περιμένει. Και είναι και η ιστορία μιας κοινωνίας που ξαναχτίζεται από τα συντρίμμια. Αυτή η πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο, με την υπογραφή της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, επικεντρώνεται στον έρωτα, τον πόλεμο και τις ριζικές κοινωνικές ανισότητες και φιλοδοξεί να φέρει το άρωμα και τις μουσικές του αμερικανικού νότου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μέσα από ένα all-star cast βραβευμένων Ελλήνων ηθοποιών.

Σκάρλετ Ο’ Χάρα η Λένα Παπαληγούρα, Ρετ Μπάτλερ ο Ορέστης Τζιόβας, Άσλει Γουίλκς ο Όμηρος Πουλάκης, Τζέραλντ Ο’ Χάρα ο Γεράσιμος Γεννατάς, Mammy η Idra Kayne – σε ένα εξαιρετικό σύνολο 12 ερμηνευτών που θα ανακοινωθεί. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση και ζωντανή ερμηνεία επί σκηνής, ο Γιώργος Παλαμιώτης.

Ταυτότητα Παράστασης:

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Διανομή: Λένα Παπαληγούρα, Ορέστης Τζιόβας, Όμηρος Πουλάκης, Γεράσιμος Γεννατάς, Idra Kayne, Ελευθερία Πάλλα κ.ά.

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Παλαμιώτης

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

Ι ΑΜ FALLING IN LOVE | ΕΚΔΟΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΗΣ

18.09.2024 – 6.10.2024

Η παράσταση «I AM FALLING IN LOVE – Εκδοχές πάνω στη Δωδέκατη Νύχτα», αποτελεί μια αποσυναρμολόγηση του έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ μέσα από τις σχέσεις και τις ερωτικές επιθυμίες των βασικών ηρώων.

Οι σχέσεις των ηρώων του Σαίξπηρ φανερώνουν την ίδια τη φύση της επιθυμίας, που από τότε μέχρι σήμερα παραμένει ρευστή. Όλοι επιθυμούν κάποιον άλλον από αυτόν που πρέπει ή από αυτόν που τους διεκδικεί. Μιλώντας για αυτό το πάθος, ακούγοντας δίσκους βινυλίου, μεταφράζοντας στίχους τραγουδιών και σονέτα του Σαίξπηρ, μέσα από αφηγήσεις, ερωτικά γράμματα και σκηνές από τη Δωδέκατη Νύχτα, οι ηθοποιοί μιλούν για την ερωτική επιθυμία και την ερωτική απελπισία των ηρώων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Την επιθυμία που δεν υπακούει σε κανένα κανόνα-κοινωνικό ή πολιτισμικό- και πάντα μοιάζει με την μουσική.

Ταυτότητα παράστασης:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Γιώργος Βαλαής

Δραματουργία: Γιώργος Βαλαής, Φρόσω Μαστρόκαλου

Συνεργασία στη Δραματουργία: Γεωργία Κανελλοπούλου

Μετάφραση αποσπασμάτων Δωδέκατης Νύχτας: Νίκος Χατζόπουλος

Διανομή: Ρωμανός Καλοκύρης, Μαρία Κοραχάη, Στράτος Νταλαμάγκος, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα

FRIEDRICH WOLF | ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΜΑΡΘΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗ

7.11.21 – 1.12.24

Το έργο «ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ», το οποίο χαρακτηρίστηκε ως docudrama, και σημείωσε τεράστια επιτυχία στην εποχή του, προκαλώντας ταυτόχρονα πρωτοφανές σκάνδαλο, αφηγείται την ιστορία ενός 20χρονου κοριτσιού που μένει έγκυος και δεν μπορεί ούτε επιθυμεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Η ιστορία της Χέτε είναι μια από τις ιστορίες 800.000 γυναικών, που κατέφευγαν κάθε χρόνο σε παράνομες κι επικίνδυνες επεμβάσεις, χάνοντας τη ζωή τους ή τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα το σώμα και την ψυχή τους. Με το «ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ», η σκηνοθέτιδα Μάρθα Μπουζιούρη, βαθαίνει την ενασχόλησή της με τα ζητήματα της έμφυλης βίας και της γυναικείας αυτοδιάθεσης.

Ταυτότητα παράστασης:

Πρωτότυπο κείμενο: FriedrichWolf

Μετάφραση: Κωστής Καλλιβρετάκης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη

Δραματουργική επεξεργασία: Μάρθα Μπουζιούρη – Παρασκευή Λυπημένου

Διανομή: Γωγώ Καρτσάνα, Νίκος Κουκάς, Μάρθα Μπουζιούρη, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Εύα Σαμιώτη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ | CALIFORNIA DREAMING 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

4.12.24 – 05.01.25

Το <<CALIFORNIA DREAMING 2O ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ>> του Βασίλη Κατσικονούρη αφορά σε τέσσερις αγαπημένους εικοσάρηδες -Ντίνος, Άρης, Βουβού και Κική- που πλέον έχουν σαρανταρίσει και επιστρέφουν στο σίκουελ του εμβληματικού έργου του ίδιου συγγραφέα είκοσι χρόνια μετά, καταθέτοντας ένα σαρκαστικό σχόλιο για την κρίση που δεν τελειώνει ποτέ. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ψάχνουν πάντα τη μαγική ευκαιρία για να πιάσουν την καλή, χωρίς να κοπιάσουν. Θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά να φτάσουν στη δική τους γη της Επαγγελίας, την Καλιφόρνια;

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία: Σταύρος Καραγιάννης

Σκηνογράφια : Ντέιβιντ Νεγρίν

Φωτισμοί: Απόστολος Κουτσιανικούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Σταύρου

Διανομή: Σταύρος Καραγιάννης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Λένα Δροσάκη, Σίλια Μουστάκη

ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ | ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ

11.01.25 – 9.02.25

Το «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ», είναι μία performance με διακειμενικότητα λογοτεχνική και θεατρική μέσα από αποσπάσματα που αφορούν την έντονη πατριαρχία από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα.

Να μιλήσουμε για την γυναικοκτονία και τι πυροδοτεί αυτή την βία.

Συνεντεύξεις, ποίηση, σκόρπιες φράσεις, δελτία τύπου, θα αποτελέσουν πλούσιο υλικό για αυτό το εγχείρημα προκειμένου να ολοκληρωθεί μία παράσταση σ’ ένα μεικτό θέαμα, ανάμεσα στο Θέατρο ντοκουμέντο και την μυθοπλασία.

Σκοπός μας η παράσταση να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο με την πιο ακραία μορφή σεξισμού.

Τη γυναικοκτονία.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία : Άντζελα Μπρούσκου

Φωτισμοί : Στέβη Κουτσοθανάση

Video mapping : Μάριος Γαμπιεράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μυρτώ Λαμπρινάκου

Η παράσταση επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟΑ

Διανομή: Βάλια Παπαχρήστου, Δήμητρα Χατούπη, Ανδριανή Κυλάφη Κωνσταντίνος Γιουρνάς κ.ά.

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΒΥΖΙ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ

19.02.25 – 23.03.25

Το έργο «ΒΥΖΙ», της Σοφίας Νικολαϊδου, είναι γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πραγματεύεται τη γυναικεία απώλεια και τις οικογενειακές σχέσεις.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Τσικούρας

Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση : Γιώργος Στεφανακίδης.

Ερμηνεύει η Εβελίνα Αραπίδη

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΜΗ ΣΚΑΛΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ

23.04.25 – 1.06.25

Το βραβευμένο έργο των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη, «ΜΗ ΣΚΑΛΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟ», με το γνώριμο κωμικοτραγικό ύφος των πολύ σημαντικών δημιουργών της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, ανιχνεύει την αδυναμία και τον φόβο να επικοινωνήσουν ελεύθερα οι άνθρωποι στον κόσμο, όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα. Οι χαρακτήρες, τα πρόσωπα, ανήκουν στο περιθώριο της κοινωνίας, «η μοίρα τους είναι ξέθωρη και χλωμή», «ασήμαντες» περιπτώσεις που κραυγάζουν για βοήθεια, για λίγη αγάπη, για την ανάγκη ενός «Άλλου κόσμου». Το έργο είναι μια σπουδή στην απουσία.

Tαυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Αντώνης και Κωνσταντίνος Κούφαλης

Σκηνοθεσία: Θεοδόσης Σκαρβέλης

Σκηνικά- Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου, Μιχαήλα Πλιαπλιά

Σχεδιασμός φωτισμών: Εβίνα Βασιλακοπούλου

Συμπαραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Διανομή: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Κορίννα Ντουλλάαρτ, Δημήτρης Μανδρινός

ΦΟΥΑΓΙΕ

παραστάσεις

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

5.12.24– 15.12.24

Στο έργο του Αντώνη Κυριακάκη, «Το όνειρο της Ιωνίας», τέσσερις αδερφικοί φίλοι στρατολογούνται για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η αποβίβαση στη Σμύρνη, οι ελληνικές νίκες και οι ονειρικές υποδοχές του ελληνικού στρατού από τα χωριά της Μ. Ασίας, θα τους κάνουν να αισθανθούν μυθικοί ήρωες. Οι τέσσερις φίλοι θα πεινάσουν, θα διψάσουν, θα ζήσουν τον εθνικό διχασμό μέσα στο στρατόπεδο τους, θα προδώσουν και θα προδοθούν, όσο η Ελλάδα βρίσκεται στο απόλυτο οικονομικό και πολιτικό αδιέξοδο. Μέσω των φαντάρων που παίρνουν μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία, παρακολουθούμε το ψυχογράφημα της Ελλάδας του 1922. Ένα αντιπολεμικό έργο, που έχει ως στόχο να φωτίσει τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, που εδώ και 100 χρόνια παραμένουν σθεναρά ίδιες!

Ταυτότητα παράστασης:

Σύλληψη ιδέας – Κείμενο: Αντώνης Κυριακάκης

Δραματουργία: Χάρης Μπαλασόπουλος

Σκηνοθεσία: Αντώνης Κυριακάκης, Γιώργος Πατεράκης

Διανομή: Μάρκος Γέττος, Βασίλης Καλφάκης, Κώστας Κουτρουμπής, Τάσος Τζιβίσκος, Βικτώρια Φώτα

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ | HOW SOON IS NOW

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

6.02.25 – 16.03.25

Στο τελευταίο κείμενό της «HOW SOON IS NOW», η Γλυκερία Μπασδέκη, της οποίας η γραφή χαρακτηρίζεται από έναν εξομολογητικό και προσωπικό τόνο, εμπνέεται ελεύθερα από το λογοτεχνικό πρόσωπο της Μαργαρίτας Περδικάρη, μιας νεαρής δασκάλας αστικής καταγωγής, που την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, η συνεργασία της με το ΕΑΜ, θα αποτελέσει την αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου μιας ολόκληρης χώρας, η οποία δύσκολα συμπράττει με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος της .

Η παράσταση, αξιοποιώντας το θέμα της Ελληνικότητας, θέλει να μιλήσει για το ανεπούλωτο τραύμα του εμφυλίου πολέμου. Μέσα από τον κώδικα του Θεάτρου σκιών, τον Αττίκ, τους ελληνικούς καφενέδες, αλλά και την εγχώρια ζωγραφική, επιχειρεί να δομήσει ένα «Εθνικό ψηφιδωτό» μνήμης, για όλα εκείνα που στον απόηχο της μετεμφυλιακής Ελλάδας, οι άνθρωποι επιδιώκουν να ξεχάσουν.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Γλυκερία Μπασδέκη

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Σκηνικά: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτισμοί: Βασίλης Αποστολάτος

Μουσική: Teo Kougias

Φωτογραφίες: Γιάννης Αρμυριώτης

Συμπαραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Διανομή: Μενέλαος Κυπαρίσσης, Ανθή Σαββάκη, Δανάη Παπουτσή, Λεωνίδας Στάμου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το έργο «ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ», του Γιώργου Καλογερόπουλου, είναι μια παράσταση φτιαγμένη από ιστορίες για γιαγιάδες. Ιστορίες ομορφιάς, ανθρώπων, παράξενων πλασμάτων, νοσταλγίας, απόρριψης, μοναδικότητας, αγάπης, αποδοχής, πόνου. Μια παράσταση για όλες τις οικογένειες. 17, 18 & 19 Ιανουαρίου 2025

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο- σκηνοθεσία- μουσική : Γιώργος Καλογερόπουλος

Χορογραφία : Εύη Τσακλάνου

Φωτογραφίες/βίντεο :Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Ειδική σύμβουλος: Σάντρα Ρόσι

Συμπαραγωγή: Human cast!

Διανομή: Μαρία Μιχαηλίδου, Εύη Τσακλάνου, Βάσω Μανδύλη, Μαρίνα Σωκράτη Αιμιλία Ράπτη, Γιώργος Καλογερόπουλος

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΦΟΥΑΓΙΕ

«ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ;»

Σκηνοθεσία | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

10.11.24 – 16.2.25

Η θεατρική ομάδα Artika, (Μαριλένα Τριανταφυλλίδου, Κατερίνα Αλεξάκη, Κλεονίκη Καραχάλιου και Βασίλης Καζής), είναι μια ομάδα που δημιούργησε το θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες στην Ελλάδα. Με χαρά, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και παρουσιάζει την καινούρια της παραγωγή με τίτλο: «Χορεύουμε;», θέατρο με χορό και μουσική για θεατές από 2 χρονών. Μία παράσταση που βασίζεται στο θέατρο της επινόησης και συνδυάζει πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες.

Ταυτότητα παράστασης:

Ιδέα: Κατερίνα Αλεξάκη, Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Σκηνοθέτης: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Δραματουργία: Κατερίνα Αλεξάκη

Μουσικές συνθέσεις και livelooping: Βασίλης Καζής

Ποιητικό κείμενο: Δημήτρης Καταλειφός (ποίημα αριθμός 8 από την ποιητική συλλογή «Συμπληγάδες γενεθλίων»)

Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος: Γεωργία Μπούρδα

Βοηθός σκηνογράφου: Μυρτώ Σταματοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Οργάνωση παραγωγής: Artika

Ερμηνευτές: Βασίλης Καζής (ηθοποιός – μουσικός), Μαρίνα Τσαπέκου (χορεύτρια) – Δεύτερη διανομή: Φιλιππία Κοντογιαννακοπούλου (χορεύτρια)