Σφοδρές χιονοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις στην Αγγλία σήμερα το πρωί, όπου τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ έκλεισαν τους διαδρόμους τους προσγείωσης-απογείωσης.

Πολλά εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Αγγλία και στην Ουαλία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Στο Δυτικό Γιορκσάιρ (βόρεια Αγγλία), το έδαφος καλύφθηκε σήμερα το πρωί από χιόνι ύψους 12 εκατοστών, έγινε γνωστό από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Έως 40 εκατοστά χιονιού έπεσαν σε ορισμένες περιοχές σε υψόμετρο άνω των 300 μέτρων.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία) ανέφερε στο Χ λίγο μετά τις 07.00 τοπική ώρα ότι οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης παραμένουν κλειστοί. «Οι επιχειρήσεις θα επαναληφθούν το συντομότερο», επισήμανε το αεροδρόμιο, συστήνοντας στους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική εταιρεία τους.

Στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ (βόρεια) «οι ομάδες εργάζονται πυρετωδώς για να καθαρίσουν τον διάδρομο προσγείωσης απογείωσης», που έχει επίσης κλείσει.

Η κυκλοφορία, αντιθέτως, ξεκίνησε εκ νέου στα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ και του Μπρίστολ, όπου οι διάδρομοι προσγείωσης απογείωσης έκλεισαν τη νύχτα.

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν επίσης προβλήματα στην κυκλοφορία στους δρόμους.

Η διαχειρίστρια εταιρεία National Highways είπε πως πολλοί δρόμοι στη βόρεια Αγγλία έκλεισαν τη νύχτα.

Στο Χαμσάιρ (νότια Αγγλία), ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου προς τα βόρεια έκλεισε σήμερα το πρωί λόγω των πλημμυρών που προκάλεσε το χιόνι το οποίο έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τη National Highways.

Η διαχειρίστρια εταιρεία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο παγετού σε πολλούς δρόμους.

Επιπλέον, τουλάχιστον μία σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Λιντς (βόρεια), έκλεισε.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση έπληξαν πολλά νοικοκυριά στην Αγγλία και την Ουαλία.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σήμερα σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, σύμφωνα με το Met Office.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ λόγω της κακοκαιρίας

Τουλάχιστον 70 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε άλλες υπήρξαν καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου.

Όπως ο ίδιος εξήγησε, εκχιονιστικά μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν το χιόνι στο αεροδρόμιο σήμερα νωρίς το πρωί και το Σίπχολ αναμένεται να λειτουργεί εκ νέου γύρω στο μεσημέρι. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις.

