Ο Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστός επικριτής του ισλάμ, ήταν ο στόχος της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στο Μανχάιμ της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης.

Ο πολιτικός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο αστυνομικός ο οποίος, στην προσπάθεια να ακινητοποιήσει τον δράστη, δέχθηκε δύο μαχαιριές, στον λαιμό και στην πλάτη. Ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και ο δράστης, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς.

Συγκλονισμένος δηλώνει ο καγκελάριος και το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την διάρκεια ανοιχτής πολιτικής εκδήλωσης του κινήματος «Pax Europa» στην κεντρική πλατεία του Μανχάιμ, ένας άνδρας με γενειάδα και γυαλιά, επιτέθηκε στον Μίχαελ Στούρτσενμπέργκερ με μαχαίρι και τον τραυμάτισε στο πόδι και στο πρόσωπο.

Ο 59χρονος πολιτικός υποβάλλεται εδώ και ώρες σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την Στέφανι Κιτσίνα, επίσης στέλεχος της «Pax Europa», ο κ. Στουρτσενμπέργκερ είχε δεχθεί και κατά το παρελθόν επίθεση, όταν, το 2022 ένας μουσουλμάνος τον χτύπησε με την γροθιά του στο πρόσωπο.

Στο σημείο της επίθεσης βρίσκονταν ήδη αστυνομικές δυνάμεις, για την περιφρούρηση της συγκέντρωσης και απαιτήθηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να επέμβουν. Αρχικά, τον δράστη επιχείρησε να ακινητοποιήσει ένας άνδρας ιδιωτικής ασφάλειας των διοργανωτών, ενώ πολύ σύντομα ανέλαβαν δράση τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί.

Ο ένας από αυτούς δέχθηκε δύο μαχαιριές από τον δράστη, ο οποίος προς στιγμήν διέφυγε, για να ακινητοποιηθεί τελικά από άλλον αστυνομικό, ο οποίος έκανε χρήση του όπλου του. Η ταυτότητα του δράστη παραμένει άγνωστη και η αστυνομία του Μανχάιμ απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε, να προσέλθει στις αρχές.

Several individuals were injured in a stabbing during a YouTube livestream in Mannheim, Germany. The attack, which occurred this morning, was broadcast live, showing the assailant dragging a man to the ground while wielding a knife. Bystanders quickly intervened to assist the… pic.twitter.com/FzMpN6x3z2

— Huginn and Muninn Intelligence (@HM_Int3lligence) May 31, 2024