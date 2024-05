Η Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, δεν ήταν άλλη μια συνηθισμένη Τετάρτη για την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Νέα Φιλαδέλφεια και τόσα άλλα μέρη της Αττικής.

Το ιστορικό ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Φιορεντίνα στην OPAP Arena για τον τελικό του Conference League χάρισε άλλο χρώμα και τόνο σε όλο το λεκανοπέδιο, καθώς η διεξαγωγή ενός τέτοιας σημασίας αγώνα στην πρωτεύουσα με την ταυτόχρονη παρουσία μιας ελληνικής ομάδας σε αυτόν, διεκδικώντας το βαρύτιμο τρόπαιο, προσδίδει χαρακτηριστικά μοναδικότητας.

Από το πρωί ο άξονας ήταν η μάχη των «ερυθρόλευκων» με τους «βιόλα» του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά και ελεύθερα από το Mega Channel. Ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία του Πειραιά θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες.

Ο Ολυμπιακός θέλει να το ζήσει μέχρι το τέλος.

Αυτό είναι το τρόπαιο του Conference League. Αποτελείται από 32 εξαγωνικές ράβδους, έχει ύψος 57.5 εκατοστά και ζυγίζει 11 κιλά

