Άλλα τέσσερα παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό και αφυδάτωση σε ένα νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, που απειλείται με λιμό, έπειτα από πέντε μήνες πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Τα παιδιά αυτά πέθαναν στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άσραφ αλ Κίντρα. Διευκρίνισε ότι συνολικά δέκα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή από τις ίδιες αιτίες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού του θύλακα, απειλούνται με λιμό σε αυτήν την περιοχή και ιδίως στον βορρά όπου οι καταστροφές, οι μάχες και οι λεηλασίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο λιμός «είναι σχεδόν αναπόφευκτος, αν δεν αλλάξει κάτι» προειδοποίησε και πάλι σήμερα ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), Γενς Λάρκε.

