Χαμό προκάλεσαν στα social media τα κόκκινα σημάδια στο χέρι του Ντόναλντ Τραμπ. Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε την ώρα που έφευγε από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη δεύτερη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρώην αρθρογράφο του Elle, Τζιν Κάρολ, που τον κατηγορεί ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

Τα σενάρια στο X έδιναν και έπαιρναν και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ γίνεται θέμα στο λαϊκό δικαστήριο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2020, εκτός από τα social media, μέσα όπως οι New York Times, το Forbes, το Insider, το πρακτορείο Bloomberg και το περιοδικό People έθεταν σοβαρά ερωτήματα κατά πόσο ο Τραμπ ήταν ικανός να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας. Αφορμή είχε σταθεί η παρουσία και ομιλία του σε τελετή αποφοίτησης στην στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ, όπου δυσκολεύτηκε να προφέρει το όνομα του στρατηγού Ντάγκλας Μακ Άρθουρ, ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ στη συνέχεια φάνηκε να μην μπορεί να σηκώσει με το ένα χέρι ένα ποτήρι νερό.

Εκείνος από την πλευρά του κάνει ό,τι μπορεί για να αποδείξει ότι είναι ακμαίος και θα έρθει ξανά στο τιμόνι των ΗΠΑ. Τον περασμένο Νοέμβριο έσπευσε να αναρτήσει στο Truth Social, και μάλιστα την ημέρα των γενεθλίων του Τζο Μπάιντεν, το ιατρικό δελτίο στο οποίο αναφερόταν ότι η σωματική και πνευματική του υγεία είναι πολύ καλή. Και αυτό γιατί ο« φάκελος υγεία» των δύο πολιτικών ανδρών έχει αναχθεί σε πολύ σημαντικό ζήτημα ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2024 στις ΗΠΑ.

