Τι συμβαίνει με την υγεία του Τραμπ; – Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ασχολούνται τα αμερικανικά και τα διεθνή ΜΜΕ με την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Προβληματισμό προκάλεσε η παρουσία και η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ σε τελετή αποφοίτησης στην στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ το Σάββατο, όπου έδειξε κάποια σημάδια κούρασης και αστάθειας.

Ο Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει το όνομα του στρατηγού Ντάγκλας Μακ Άρθουρ, ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ στη συνέχεια φάνηκε να μην μπορεί να σηκώσει με το ένα χέρι ένα ποτήρι νερό.

«McGarther» — Trump also repeatedly had trouble with General Douglas MacArthur’s name pic.twitter.com/HLSwbol2yL — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

It appears the President cannot lift his right arm up enough to drink a glass of water. Something is up. pic.twitter.com/NCrtSnxf9Y — David Yankovich (@DavidYankovich) June 13, 2020

Στη συνέχεια, καθώς κατέβαινε από το βήμα, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται να περπατήσει στην ειδική ράμπα, την οποία κατέβηκε με μικρά, ασταθή διστακτικά βήματα.

Μάλιστα, δικαιολογήθηκε στο Twitter, γράφοντας ότι η ράμπα πρόσβασης στο βήμα του Γουέστ Πόιντ ήταν «πολύ μακριά και απότομη και, κυρίως, ήταν πολύ ολισθηρή».

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

Σάλος στα ΜΜΕ

Όπως ήταν φυσικό, πέρα από τους χρήστες των social media, τα αμερικανικά ΜΜΕ «βούιξαν» με φήμες για την κατάσταση της υγείας του 74χρονου προέδρου.

Μέσα όπως οι New York Times, το Forbes, το Insider, το πρακτορείο Bloomberg και το περιοδικό People εγείρουν ερωτήματα για το αν ο Τραμπ είναι ικανός να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επανεκλογή του στον προεδρικό θώκο τον Νοέμβριο, την ώρα που οι ΗΠΑ μαστίζονται από διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ, σε ηλικία 70 ετών και 220 ημερών όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο 2017, ήταν ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, μεγαλύτερος και από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Με το θέμα ασχολήθηκαν και διεθνή ΜΜΕ. Οι Japan Times γράφουν ότι ο Τραμπ είναι υπέρβαρος, καθώς ζυγίζει 110 κιλά, αν και σημειώνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση για την ηλικία του.

«Τι συμβαίνει με την υγεία του πιο ισχυρού άνδρα στον πλανήτη;», διερωτάται το γαλλικό περιοδικό «Le Point» σχολιάζοντας το βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου απεικονίζοντας ασταθή και κουρασμένο τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το γαλλικό δίκτυο «France 24» υπενθυμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πλέον 74 ετών.

Ο Τραμπ κοροϊδεύει αρκετά συχνά για την ηλικία του τον πολιτικό του αντίπαλο, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι μόλις τρία χρόνια μεγαλύτερος.

Θεωρίες για νευρολογικό πρόβλημα

Ο καθηγητής Μπάντι Λι, ψυχίατρος του Πανεπιστημίου Γέιλ σχολίασε στο Twitter: «Πρόκειται για επίμονη νευρολογική ένδειξη, η οποία, σε συνδυασμό με άλλες, θα ήταν αρκετά ανησυχητική ώστε να απαιτεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου».

«Τα πρόσφατα βίντεο δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας του Τραμπ. Ο τρόπος που μιλάει, που κρατά το ποτήρι με το νερό, τα μπέρδεμα λόγια και οι σκέψεις του. Τι κρύβει ο Λευκός Οίκος;» διερωτήθηκε ο πολιτικός αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κούπερ.