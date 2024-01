Τα πυραυλικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των θέσεων των Χούθι στην Υεμένη έχουν αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα με στόχους, κυρίως, εμπορικά πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, ωστόσο τα χαρακτήρισε «περιορισμένα, απαραίτητα και αναλογικά».

Η ανακοίνωση Σούνακ

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας, οι Χούθι συνέχισαν να διεξάγουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων εναντίον βρετανικών και αμερικανικών πολεμικών πλοίων μόλις αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί (…) Αναλάβαμε έτσι περιορισμένη, απαραίτητη και αναλογική δράση σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», πρόσθεσε ο κ. Σούνακ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας διεξήγαγαν «επιτυχή» πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, ανέφερε παράλληλα σε δική του ανακοίνωση ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Τα πλήγματα ήταν σε αεροδρόμια και άλλες εγκαταστάσεις σε πόλεις υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, ειδικά στην πρωτεύουσα Σανάα, στην Χοντάιντα, λιμάνι στρατηγικής σημασίας, στη Σαάντα και στην Τάιζ, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους αντάρτες, και αξιωματούχους του κινήματος.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαψ ανακοίνωσε μέσω X την Τρίτη το βράδυ πως ακόμη μια φρεγάτα, το σκάφος HMS Richmond, βρίσκεται εν πλω προς την Ερυθρά Θάλασσα για να συμβάλει να αντιμετωπιστούν «οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι».

Ο πρωθυπουργός Σούνακ ανέφερε πως αεροσκάφη της βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με στόχο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Υεμένη που χρησιμοποιούν οι αντάρτες Χούθι».

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, τέσσερα μαχητικά Typhoon FGR4 διεξήγαγαν στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων «πλήγματα ακριβείας» εναντίον δυο εγκαταστάσεων των Χούθι.

«Η απειλή κατά των ζωών αθώων και του παγκόσμιου εμπορίου έγινε τόσο μεγάλη που η επιχείρηση αυτή δεν ήταν μόνο απαραίτητη, ήταν καθήκον μας να προστατεύσουμε τα πλοία και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορίου», επέμεινε στην ανακοίνωσή του ο κ. Σούνακ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνες» και «αποσταθεροποιητικές» τις επιθέσεις των Χούθι, καθώς προκάλεσαν «μείζον» πρόβλημα σε εμπορική θαλάσσια οδό «ζωτικής σημασίας» και «αύξησαν τις τιμές των πρώτων υλών».

Οι αντιδράσεις των Χούθι

Εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ο Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, κατέστησε σαφές σήμερα πως το κίνημα θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ, ενώ κατήγγειλε τα «αδικαιολόγητα», κατ’ αυτόν, πλήγματα των αμερικανικών και των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον εγκαταστάσεων του κινήματος σε διάφορες πόλεις.

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτή την επίθεση εναντίον της Υεμένης, διότι δεν υπάρχει καμιά απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα (…) στόχος (των Χούθι) ήταν και θα παραμείνουν ισραηλινά πλοία και αυτά που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο Μοχάμεντ Άλι αλ-Χούθι, μέλος τους ανώτατου πολιτικού συμβουλίου των Χούθι, χαρακτήρισε και αυτός με τη σειρά του, «βάρβαρα» τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στην Υεμένη. Ο ίδιος πρόσθεσε πως μια δήλωση θα εκδοθεί σύντομα σε απάντηση στις επιθέσεις.

Εξάλλου ένας σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ, ο Φάντι Αλ-Σαμάρι, προειδοποίησε σήμερα πως η Δύση επεκτείνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, όπως μετέδωσε το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Ο Αλ-Σαμάρι έκανε τα σχόλιά του αφού οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν επιδρομές από αέρος και θαλάσσης εναντίον στρατιωτικών στόχων των Χούθι στην Υεμένη σε απάντηση στις επιθέσεις που πραγματοποιούν οι αντάρτες σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ως αντίδραση στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Οι αντιδράσεις της Παγκόσμιας Κοινότητας

Η απαίτηση της Ρωσίας

Η διπλωματία της Ρωσίας γνωστοποίησε σήμερα πως ζήτησε να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συζητήσει τα πυραυλικά πλήγματα στην Υεμένη που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας εναντίον των ανταρτών Χούθι.

Αντιπολεμικές πορείες στη Νέα Υόρκη

Αντιπολεμικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέα Υόρκης και έξω από τον Λευκό Οίκο το βράδυ χθες Πέμπτη (τοπική ώρα) σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον των πυραυλικών πληγμάτων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Υεμένη, τονίζοντας τον κίνδυνο η επιχείρηση αυτή να εξαπλώσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κάτω τα χέρια από τη Μέση Ανατολή», «κάτω τα χέρια από την Υεμένη», «κάτω τα χέρια από τη Γάζα», φώναζαν πολλοί από αυτούς στη Νέα Υόρκη.

Οι διαδηλωτές κοντά στον Λευκό Οίκο ανέμιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και κράταγαν πανό και πλακάτ με συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» ή «σταματήστε να βομβαρδίζετε την Υεμένη».

Η αμερικανική και βρετανική επιχείρηση είναι πιθανόν η πιο δραματική ένδειξη της εξάπλωσης του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, παρότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διαβεβαιώνουν πως η πρόθεσή τους είναι να «αποκλιμακώσουν» την ένταση.

Ανάμεσα στις συλλογικότητες που κάλεσαν στις χθεσινές διαδηλώσεις είναι η συμμαχία ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism, «δράσε τώρα για να σταματήσουμε τον πόλεμο και να τελειώσουμε τον ρατσισμό»).

Η συμμαχία χαρακτήρισε μέσω X (του πρώην Twitter) τα πλήγματα στην Υεμένη «μείζονα κλιμάκωση» που ίσως βάλει φωτιά σ’ όλη την περιοχή.

Η αντίδραση του Λιβάνου

Η σιιτική ένοπλη παράταξη Χεζμπολάχ του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την επίθεση εναντίον των Χούθι στην οποία προχώρησαν οι ΗΠΑ και η Βρετανία στην Υεμένη.

Η Χεζμπολά, που θεωρείται —όπως και οι Χούθι— προσκείμενη στο Ιράν, πρόσθεσε πως «η αμερικανική επίθεση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι οι ΗΠΑ είναι πλήρως συνένοχες για τις τραγωδίες και τις σφαγές που διαπράττονται από τον σιωνιστή εχθρό στη Λωρίδα της Γάζας και στην περιοχή».

Η καταδίκη από το Ιράν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νάσερ Καναάνι τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «καταδικάζει σθεναρά» τα πυραυλικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις στρατιωτικές επιθέσεις που διεξήχθησαν το πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον πόλεων της Υεμένης», τόνισε ο κ. Καναάνι. «Τις θεωρούμε καθαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης, του διεθνούς δικαίου, των (διεθνών) κανονισμών και δικαιωμάτων».

Υπενθυμίζεται, ότι το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα), αμερικανοβρετανικά πυραυλικά πλήγματα εξαπολύθηκαν εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ