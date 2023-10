Τουλάχιστον 18 είναι οι νεκροί μετά τον βομβαρδισμό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας Αγιος Πορφύριος στην πόλη της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, όπως ανακοίνωσε το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ και αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Χαμάς.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς επεσήμανε ότι 18 χριστιανοί Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύκτας από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ενώ Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι — μουσουλμάνοι και χριστιανοί– είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην εκκλησία.

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για 40 νεκρούς χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αγνοούμενοι στα χαλάσματα.

Site of bombardment that leveled the Orthodox Church administration building and caused heavy damage to the historic Church. Utter devastation pic.twitter.com/fp0yvtN24g

