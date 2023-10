Τουλάχιστον οκτώ είναι οι νεκροί, ενώ ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζουν τον τραγικό απολογισμό στους 40, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι μετά από «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή», όπως ανέφερε η Χαμάς, στην ορθόδοξη εκκλησία Αγιος Πορφύριος στη Γάζα.

Σε ΜΜΕ αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται λόγος για 40 νεκρούς χωρίς κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αγνοούμενοι στα χαλάσματα, καθώς στην εκκλησία είχαν καταφύγει περίπου 400 άτομα.

“It’s unacceptable to bomb churches,” says a local resident after Israeli warplanes strike Gaza’s oldest church. The Church of Saint Porphyrius, which provided shelter to nearly 400 civilians, now sees a rising death toll close to 40 with dozens injured. pic.twitter.com/njmQiOZrSR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 20, 2023

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι πολλοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην πόλη της Γάζας, σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει ότι από την επιδρομή «προκλήθηκε μεγάλος αριθμός θυμάτων και τραυματιών» στον χώρο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου.

Την ίδια ώρα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του εκφράζει τη «βαθιά του οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα».

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το ισραηλινό πλήγμα έμοιαζε να έχει στόχο χώρο κοντά στην εκκλησία, στην οποία έχουν αναζητήσει καταφύγιο πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε σήμερα ότι χθες διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή.

«Μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού επιτέθηκαν στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου τρομοκράτη της Χαμάς που είχε εμπλακεί στην εκτόξευση ρουκετών και οβίδων εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Το κέντρο αυτό «χρησίμευε για να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εκεί βρισκόταν τρομοκρατική υποδομή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», διευκρίνισε.

«Ανθρώπινη ασπίδα»

«Έπειτα από την επίθεση του ισραηλινού στρατού ο τοίχος μιας εκκλησίας που βρίσκεται στην περιοχή υπέστη ζημιές. Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης του συμβάντος», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η Χαμάς τοποθετείται σκοπίμως σε κατοικημένες περιοχές με αμάχους και χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας σαν ανθρώπινες ασπίδες», ενώ επανέλαβε το αίτημα του ισραηλινού στρατού για εκκένωση του βόρειου τμήματος του θύλακα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, από την αεροπορική επιδρομή υπέστη ζημιές η πρόσοψη της εκκλησίας και παρακείμενο οικοδόμημα.

Site of bombardment that leveled the Orthodox Church administration building and caused heavy damage to the historic Church. Utter devastation pic.twitter.com/fp0yvtN24g — Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) October 19, 2023

Όπως πρόσθεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Φοβόταν επίθεση ο πατέρας Ηλίας – Τι είχε πει

Λίγες ημέρες πριν ο πατέρας Ηλίας, ιερέας στον ναό, είχε δηλώσει στο Al Jazeera:

«Ο ισραηλινός στρατός έχει βομβαρδίσει πολλούς χώρους καταφυγίων». Και πρόσθεσε ότι «δεν είναι σίγουρος ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει την εκκλησία», παρόλο που παρέχει καταφύγιο σε εκατοντάδες αμάχους.

Ο Άγιος Πορφύριος, που χτίστηκε μεταξύ των δεκαετιών 1150 και 1160 και πήρε το όνομά του από τον επίσκοπο της Γάζας του 5ου αιώνα, παρείχε παρηγοριά σε γενιές Παλαιστινίων στη Γάζα, ιδίως σε περιόδους πολέμων.

Οι αρχαίες αυλές και οι προστατευμένοι διάδρομοι της εκκλησίας προσφέρουν καταφύγιο τόσο στους μουσουλμάνους όσο και στους χριστιανούς, «καθώς ο πόλεμος δεν γνωρίζει θρησκεία», δήλωσε ο πατέρας Elias.

Μαζί ως Παλαιστίνιοι, μουσουλμάνοι και χριστιανοί».

Ο Άγιος Πορφύριος είναι η πιο παλιά, ενεργή ακόμη εκκλησία στον παλαιστινιακό θύλακα. Βρίσκεται σε ιστορική συνοικία της παλιάς Γάζας και, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Γάζας τον 5ο αιώνα.

Δεν απέχει πολύ από το νοσοκομείο αλ Άχλι που επλήγη το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 471 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό της Χαμάς. Η ισλαμιστική οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ για το μακελειό στο νοσοκομείο, ενώ ο ισραηλινός στρατός αποποιήθηκε την ευθύνη και κατηγόρησε τον παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.

Ο αριθμός των χριστιανών στη Λωρίδα της Γάζας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει λιγότεροι από χίλιοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ορθόδοξοι), ενώ προτού η Χαμάς αναλάβει την εξουσία στη Γάζα (2007), οι χριστιανοί ήταν περισσότεροι από επτά χιλιάδες.