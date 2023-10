Στόχος ισραηλινών πυρών μεταδόθηκε πως έγινε το βράδυ της Πέμπτης (19/10) η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

Στον ναό είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι μετά τα διαδοχικά τελεσίγραφα από το Τελ Αβίβ για τη χερσαία επίθεση που επίκειται.

Με πηγή τις πληροφορίες από το Al Jazeera, από την αεροπορική επιδρομή και την κατάρρευση μέρους του ιερού κτίσματος έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Πολλοί περισσότεροι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά που στον Άγιο Πορφύριο έψαχναν για καταφύγιο.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον ανταποκριτή του αραβικού δικτύου, πολυάριθμες νοσηλευτικές ομάδες προσπαθούν να απομακρύνουν τα θύματα από τα συντρίμμια του ναού και των γύρω κτιρίων που έχουν πληγεί από τον βομβαρδισμό.

Η επίθεση φέρεται να επιβεβαιώνεται κι από το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης στη Γάζα. Όπως και άλλα Μέσα.

The Greek-Orthodox Church of Saint Porphyrius in Northern Gaza appears to have been Damaged tonight by an Israeli Airstrike causing multiple Injuries and Deaths among the Palestinian-Christians who were taking Shelter there; this Church is one of the Oldest in the World with it… pic.twitter.com/bmk0muyn4J

— HABER (@memlekettehaber) October 19, 2023