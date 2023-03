Στη Θεσσαλονίκη μετέβη εχθές για να συμμετάσχει στην πορεία μνήμης για την 80ή επέτειο από τον εκτοπισμό των πρώτων Εβραίων της πόλης στο στρατόπεδο εξόντωσης του Άουσβιτς ο Υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας του Ισραήλ Οφίρ Ακούνις.

Προκειμένου να εκφράσουν την την ανησυχία και την απογοήτευσή τους για τη Δικαστική Ανατροπή που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση Νετανυάου «που αλλάζει τα βασικά θεμέλια της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και περιλαμβάνει σαφή κίνδυνο για η ποιότητα της δημοκρατίας στο Ισραήλ», 54 Έλληνες Εβραίοι που σπούδασαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στο Ισραήλ επέδωσαν επιστολή διαμαρτυρίας στον Ισραηλινό Υπουργό. «Πρόκειται για Ανατροπή που προκαλεί διχασμό στην ισραηλινή κοινωνία και μεγάλη ανησυχία στους Εβραίους της Διασποράς», αναφέρεται στην επιστολή.

«Σας καλούμε, κύριε Υπουργέ, να ασκήσετε την επιρροή σας για να σταματήσουν οι σχετικές νομοθετικές διαδικασίες που δρομολογούνται από τη κυβέρνηση σας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος βαθιάς πόλωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικά αποτελέσματα», καταλήγουν οι υπογράφοντες. Μεταξύ των υπογραφόντων, ακαδημαϊκοί , δάσκαλοι, επιστήμονες υψηλής τεχνολογίας, οικονομολόγοι, ιστορικοί, δημοσιογράφοι, μηχανικοί, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, επιχειρηματίες και άλλοι επαγγελματίες. Αντίγραφο της επιστολής κατατέθηκε και στο Noam Katz, πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Η πλήρης επιστολή

Κύριε υπουργέ,

Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα, καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη, την Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, για να είστε μαζί μας στην πορεία μνήμης για την 80η επέτειο από τον εκτοπισμό των πρώτων Εβραίων της πόλης προς το Άουσβιτς.

Κύριε υπουργέ,

Οι υπογράφοντες την επιστολή αυτή, είμαστε Έλληνες Εβραίοι που σπουδάσαμε στα ακαδημαϊκά ιδρύματα του Ισραήλ και έκτοτε διατηρούμε μια άρρηκτη σχέση με το κράτος και το λαό του Ισραήλ. Χαιρόμαστε με τις επιτυχίες και θλιβόμαστε βαθιά για κάθε απώλεια πολίτη η στρατιώτη που έπεσε για την ασφάλεια του Ισραήλ. Είναι το θρησκευτικό και πνευματικό μας κέντρο, και μοιραζόμαστε τις χαρές, τις αγωνίες και τις ανησυχίες της Ισραηλινής κοινωνίας.

Κύριε υπουργέ,

Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας του Κράτους του Ισραήλ, είναι το κόσμημα του Εβραϊκού λαού σε ολόκληρη την υφήλιο. Συμβολίζει την ίδρυση του κράτους και κατοχυρώνει με τον πλέον διαυγή τρόπο τον Εβραϊκό χαρακτήρα του και το Δημοκρατικό του πολίτευμα που σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας η φύλλου. Με ανησυχία διαπιστώνουμε ότι μια μεγάλη μερίδα του λαού του Ισραήλ αντιτάσσεται σφοδρά στη «Δικαστική Ανατροπή» που επιχειρεί η κυβέρνησή σας, η οποία αναθεωρεί βασικές αρχές της Διακήρυξης

Ανεξαρτησίας και η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την ποιότητα της Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Μια «Ανατροπή» που προκαλεί διχασμό στην Ισραηλινή κοινωνία και έντονη ανησυχία στον Εβραϊσμό της Διασποράς.

Στην Ελλάδα, κύριε υπουργέ, είναι νωπές ακόμα οι αναμνήσεις του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε αμέσως μετά την απελευθέρωσή της από τους ναζί, αφήνοντας το αποτύπωμα του και στις επόμενες γενιές. Αδέλφια πολέμησαν αδέλφια, περισσότεροί από ογδόντα χιλιάδες οι νεκροί, θρήνος σχεδόν σε κάθε ελληνική οικογένεια, ένα μίσος που διατηρήθηκε για περισσότερα από 60 χρόνια και στέρησε για πολλά χρόνια από τη χώρα μας την ομόνοια, την ενότητα, την ανάπτυξη, την ευημερία.

Με αυτή την πικρή ιστορική εμπειρία και με δεδομένη την αγάπη μας για το κράτος του Ισραήλ, σας καλούμε κύριε υπουργέ να ασκήσετε την επιρροή σας για να για να σταματήσουν οι σχετικές νομοθετικές διαδικασίες που δρομολογούνται από τη κυβέρνηση σας για να αποτραπεί ο κίνδυνος ενός βαθύ διχασμού που μπορεί να φέρει ολέθρια αποτελέσματα.

Με τιμή

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

1 ΑΡΟΥΧ ΝΕΛΛΗ Hebrew University of Jerusalem

2 ΑΣΣΕΡ ΒΙΚΤΩΡ Technion-Israel Institute of Technology

3 ΒΑΡΣΑΝΟ ΣΑΜΜΥ Technion-Israel Institute of Technology

4 ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ ΦΕΝΙΑ Technion-Israel Institute of Technology

5 ΕΛΙΕΖΕΡ ΒΙΚΤΩΡ Hebrew University of Jerusalem

6 ΕΛΙΕΖΕΡ ΑΝΝΙΤΑ Hebrew University of Jerusalem

7 ΕΛΙΕΖΕΡ ΜΑΡΙΟΣ Technion-Israel Institute of Technology

8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΗΣ Hebrew University of Jerusalem

9 ΙΩΧΑΝΑΣ ΜΩΡΙΣ Technion-Israel Institute of Technology

10 ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΑΪΚ Tel Aviv University

11 ΚΑΡΑΣΣΟ ΜΩΡΙΣ Technion-Israel Institute of Technology

12 ΚΟΒΟ ΕΡΡΙΚΟΣ Hebrew University of Jerusalem

13 ΚΟΕΝ ΖΑΝ Kibbutz Ramat Rachel

14 ΛΕΒΗΣ ΑΜΠΗΣ Technion-Israel Institute of Technology

15 ΛΕΩΝ ΙΣΑΑΚ-ΣΑΚΗΣ Technion-Israel Institute of Technology

16 ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ Tel Aviv University

17 ΜΑΪΡ ΤΑΛΥ Hebrew University of Jerusalem

18 ΜΑΪΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΡ Tel Aviv University

19 ΜΑΤΑΘΙΑ-ΚΟΒΟ ΚΕΛΛΥ The Neri Bloomfield School of Design, Haifa

20 ΜΑΤΑΘΙΑΣ ΑΛΕΚ Technion-Israel Institute of Technology

21 ΜΑΤΣΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Technion-Israel Institute of Technology

22 ΜΕΒΟΡΑΧ ΦΙΚΟΣ Wingate Istitute

23 ΜΙΖΑΝ ΕΒΙΤΑ Tel Aviv University

24 ΜΙΖΑΝ ΜΙΡΕΪΓ Tel Aviv University

25 ΜΙΖΑΝ ΛΟΥΙΖΑ Tel Aviv University

26 ΜΟΛΧΟ ΡΕΝΑ Hebrew University of Jerusalem

27 ΜΠΑΛΕΣΤΡΑ ΡΑΣΕΛ The Neri Bloomfield School of Design, Haifa

28 ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ ΝΤΑΝΝΥ Technion-Israel Institute of Technology

29 ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤΕ ΡΙΚΑ Hebrew University of Jerusalem

30 ΜΠΕΝΜΑΓΙΟΡ ΙΑΚΩΒ Hebrew University of Jerusalem

31 ΜΠΕΡΑΧΑ ΜΑΤΙΛΝΤΑ Technion-Israel Institute of Technology

32 ΜΠΕΡΑΧΑ-ΠΙΖΑΝΤΕ ΝΙΝΕΤΑ Hebrew University of Jerusalem

33 ΜΠΕΡΑΧΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝ Technion-Israel Institute of Technology

34 ΜΩΥΣΗΣ ΜΙΝΟΣ Technion-Israel Institute of Technology

35 ΝΑΑΡ ΝΤΑΝΝΥ Technion-Israel Institute of Technology

36 ΝΑΑΡ ΜΕΝΑΧΕΜ Tel Aviv University

37 ΝΑΤΑΝ ΜΠΕΝΗΣ Technion-Israel Institute of Technology

38 ΝΑΧΜΙΑΣ ΧΑΪΜ Technion-Israel Institute of Technology

39 ΝΑΧΜΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Tel Aviv University

40 ΟΒΑΔΙΑ ΒΙΚΥ Hebrew University of Jerusalem

41 ΟΒΑΔΙΑΣ ΜΑΚΗΣ Hebrew University of Jerusalem

42 ΠΙΖΑΝΤΕ ΜΑΡΥΛΙΝ Hebrew University of Jerusalem

43 ΠΙΖΑΝΤΕ-ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΣΑΝΤΥ Tel Aviv University

44 ΡΟΜΠΙΣΑ ΓΙΟΜΤΟΒ University of Haifa

45 ΣΑΪΑΣ ΖΑΚΛΙΝ University of Haifa

46 ΣΟΥΣΤΙΕΛ ΡΑΦΑΗΛ Hebrew University of Jerusalem

47 ΤΑΜΠΑΧ ΜΑΡΚΟΣ Technion-Israel Institute of Technology

48 ΤΑΜΠΩΧ ΣΑΜΗΣ Technion-Israel Institute of Technology

49 ΤΟΥΡΩΝ ΣΑΜ Technion-Israel Institute of Technology

50 ΤΣΕΖΑΝΑΣ ΒΙΚΟΣ Hebrew University of Jerusalem

51 ΦΕΛΟΥΣ ΣΟΛΟΜΩΝ Hebrew University of Jerusalem

52 ΦΡΑΝΣΕ ΑΛΕΓΡΑ Greenberg Institute for Hebrew teachers

53 ΦΡΑΝΣΕΣ ΔΑΥΙΔ Technion-Israel Institute of Technology

54 ΧΑΛΕΓΟΥΑ ΣΟΛΟΜΩΝ Tel Aviv University