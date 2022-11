Επιστρέφει κόντρα στους Χοκς ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε για πρώτη φορά φέτος, εκτός από κάποιον αγώνα. Οι Μπακς ωστόσο δεν είχαν καμία διάθεση για στάσεις και για πισωγυρίσματα.

Ακόμα και χωρίς τον ηγέτη τους, τα «ελάφια» έδωσαν συνέχεια στο «τρελό» σερί τους, καθώς επικράτησαν άνετα των Θάντερ με 108-94, σχεδόν 24 ώρες μετά το ματς με τους Τίμπεργουλβς και έτσι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-0, παραμένοντας οι μοναδικοί αήττητοι του NBA για φέτος!

Ο Greek Freak ωστόσο φαίνεται πως είναι έτοιμος για την επιστροφή του στη δράση. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Μπακς, ενόψει του αγώνα με τους Χοκς στην Ατλάντα. Έτσι, εφόσον δεν προκύψει κάποια μεγάλη ανατροπή, τότε ο Γιάννης θα δώσει κανονικά το «παρών» απέναντι στους Χοκς, σε αυτήν την προσπάθεια των Μπακς να δώσουν συνέχεια στο τρομερό τους σερί.

The Bucks have submitted their injury report for Monday’s game in Atlanta.

OUT:

Pat Connaughton, Joe Ingles, Khris Middleton, AJ Green

Questionable:

Sandro Mamukelashvili (concussion protocol)

Probable:

Giannis Antetokounmpo (left knee soreness)

