Η τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν στο διάγγελμά του ότι δεν μπλοφάρει σχετικά με τη χρησιμοποίηση κάθε όπλου που θα χρειαστεί για να υπερασπίσει ρωσικά εδάφη έχει προκαλέσει ξανά μεγάλη ανησυχία σχετικά με τα πυρηνικά. Μάλιστα, μετά τη δήλωσή του αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο πολλά διεθνή ΜΜΕ επιχείρησαν να… μπουν το μυαλό του Ρώσου προέδρου και να αποκωδικοποιήσουν την στρατηγική του. Ωστόσο, μια πολύ ενδιαφέρουσα και συνάμα τρομακτική δήλωση έκανε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι αναμένει από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσει να… υπονοεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι και πολύ πιθανό να κάνει πραγματικότητα την απειλή του αυτή. Τα σαμποτάζ φοβίζουν την Ευρώπη – Ενέργεια, Διαδίκτυο και αγορές οι πιθανοί στόχοι «Δεν υπάρχουν έλεγχοι για τον κ. Πούτιν» δήλωσε ο Όστιν σε συνέντευξή του στο CNN. «Ακριβώς όπως πήρε την ανεύθυνη απόφαση να εισβάλει στην Ουκρανία, ξέρετε, θα μπορούσε να πάρει μια άλλη απόφαση. Αλλά δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή που θα με έκανε να πιστέψω ότι έχει πάρει μια τέτοια απόφαση». Τις τελευταίες ημέρες, ο Πούτιν ανέβασε το διακύβευμα του πολέμου με τη διεξαγωγή ψηφοφοριών υπέρ της προσάρτησης σε τμήματα της Ουκρανίας που έχει καταλάβει η Ρωσία και στη συνέχεια προσάρτησε αυτές τις τέσσερις περιοχές παρά τη διεθνή κατακραυγή κατά των ενεργειών του. Η Ρωσία μπορεί τώρα να ισχυριστεί ότι η Ουκρανία εισβάλλει σε ρωσικό έδαφος αν προσπαθήσει να ανακτήσει αυτά τα εδάφη. Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι θα εξετάσει τη χρήση «όλων των διαθέσιμων μέσων» για την υπεράσπιση του έθνους του. Μιλώντας την Κυριακή στα ΜΜΕ ο Όστιν δήλωσε: «Ο Πούτιν δεν έχει καμία σχέση με την εξουσία, αλλά με την πολιτική του: Είναι μια παράνομη διεκδίκηση. Είναι μια ανεύθυνη δήλωση… αυτή η πυρηνική σπαζοκεφαλιά δεν είναι το είδος του πράγματος που θα περιμέναμε να ακούσουμε από ηγέτες μεγάλων χωρών με δυνατότητες». «Οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία» Όσον αφορά στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις δυνάμεις της Ουκρανίας ο Όστιν δήλωσε ότι έχουν πολεμήσει πολύ καλά και αναμένει ότι θα συνεχίσουν να προσπαθούν να ανακτήσουν τα κατακτημένα εδάφη. «Νομίζω ότι οι Ουκρανοί έχουν καταπλήξει τον κόσμο όσον αφορά την ικανότητά τους να αντιστέκονται, την ικανότητά τους να ασκούν πρωτοβουλίες, τη δέσμευσή τους στην υπεράσπιση της δημοκρατίας τους» δήλωσε στη Zakaria «και αυτή η προθυμία να πολεμήσουν έχει συσπειρώσει τη διεθνή κοινότητα σε μια προσπάθεια να τους βοηθήσουν να τους παράσχουν τη βοήθεια ασφαλείας ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να πολεμούν». Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει στη συνέχεια ο Πούτιν, ο Όστιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους Ουκρανούς, όπως ακούσατε τον πρόεδρό μας να λέει, για όσο χρειαστεί» δήλωσε ο Όστιν. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από