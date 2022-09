Νέα Υόρκη: Έριξαν κόκκινη μπογιά στο Προξενείο της Ρωσίας

Αντιδράσεις σε πολιτικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο, προκάλεσε η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να προσαρτήσει ουκρανικά εδάφη στην Ρωσία.

Όλες οι χώρες, καταδικάζουν την «παράμομη» – όπως την χαρακτήρισαν – προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών, ενώ στη Νέα Υόρκη άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας.

In New York, unknown people doused the Russian Consulate General with red paint. pic.twitter.com/GvbuNZ2Bnz

