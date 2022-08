Η κατάσταση στην Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει σε «ανοικτές συρράξεις», προειδοποίησαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που συνεδρίασαν στην Πνομ Πενχ, εκφράζοντας «ανησυχία» για τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας που ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν γύρω από τη νήσο ο στρατός της Κίνας.

«Η ASEAN ανησυχεί για τη διεθνή και περιφερειακή αστάθεια, ειδικά για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιφέρεια (…) που μπορεί να οδηγήσουν σε λαθεμένους απολογισμούς, σε σοβαρή σύγκρουση, σε ανοικτές συρράξεις με απρόβλεπτες συνέπειες για τις μεγάλες δυνάμεις», τόνισαν οι επικεφαλής της διπλωματίας του Συνδέσμου στην κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Η Καμπότζη, η χώρα που ασκεί το τρέχον διάστημα την εναλλασσόμενη προεδρία της ASEAN, κάλεσε όλα τα μέρη να επιλέξουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

«We are concerned by recent and announced threatening actions by China, particularly live-fire exercises and economic coercion, which risk unnecessary escalation.»

G7 Foreign Ministers’ Statement on Preserving Peace & Stability Across the Taiwan Straithttps://t.co/AVan5j4jW1

