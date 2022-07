Έντονες πλημμύρες σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους και άφησαν εκατοντάδες άστεγους στο Πακιστάν, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις στην περίοδο των μουσώνων πλήττουν τη χώρα.

Στη νότια επαρχία του Μπαλουχιστάν, 57 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν αφού παρασύρθηκαν από πλημμύρες, σύμφωνα με τον Ζιαουλάχ Λανγκόβε, σύμβουλο για αντιμετώπιση καταστροφών και εσωτερικών υποθέσεων του πρωθυπουργού της επαρχίας, προσθέτοντας ότι οκτώ φράγματα έσπασαν λόγω των δυνατών βροχοπτώσεων.

