G7: O χρυσός της Ρωσίας στο στόχαστρο του επόμενου πακέτου των δυτικών κυρώσεων

Ο ρωσικός χρυσός φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος στόχος των κυρώσεων της Δύσης. Το ζήτημα αναμένεται να συζητήσουν και οι ηγέτες των κρατών μελών της G7, στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά αύριο στη Βαυαρία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη γίνει γνωστό πως στο υπό επεξεργασία έβδομο πακέτο κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Μόσχας θα συμπεριληφθεί ο χρυσός. Ήταν κάτι που οι ηγέτες της Ε.Ε. συζήτηση στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Στο ίδιο, όμως, μονοπάτι θα ακολουθήσει συλλογικά η δυτική κοινότητα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συντονίζουν τα μέλη του G7 στο μπλοκάρισμα των ρωσικών εξαγωγών χρυσού.

Source: G-7 leaders will agree to announce a ban on new gold imports from Russia, the latest sanctions imposed after the invasion of Ukraine https://t.co/LG2ccW2c1v

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) June 25, 2022