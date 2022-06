Ζαπορίζια: Δημοψήφισμα για ένταξη στη Ρωσία εντός του έτους, λέει φιλορώσος αξιωματούχος

Αξιωματούχοι υποστηριζόμενοι από το Κρεμλίνο σχεδιάζουν να οργανώσουν δημοψήφισμα στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας αργότερα φέτος για την ένταξή της στη Ρωσία.

Ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, φιλορώσος αξιωματούχος δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass: «Ο λαός θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής Ζαπορίζια. Το δημοψήφισμα έχει προγραμματιστεί για φέτος».

Ο φιλορώσος αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αλλά δήλωσε ότι η διοίκηση των κατεχόμενων εδαφών θα καταρτίσει σχέδια για το πώς θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα, ακόμη και αν η Ρωσία δεν μπορέσει να αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής.

Collaborator and self-proclaimed «representative of the local administration» of #Zaporizhzhya region Vladimir Rogov said that a «referendum» on joining #Russia will be held in the region before the end of the year.

