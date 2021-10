Μπαρτσελόνα – Πετάει για Βαρκελώνη ο Τσάβι και υπογράφει

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα! Λίγα λεπτά μετά την επισημοποίηση της απομάκρυνσης του Ρόναλντ Κούμαν από τον πάγκο της ομάδας, οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Τσάβι!

Σύμφωνα με όλα τα μεγάλα Μέσα της Βαρκελώνης, ο «θρύλος» του συλλόγου θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει τη θέση που αφήνει κενή ο Ολλανδός!

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα, έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον Λαπόρτα και αύριο κιόλας αναμένεται να πετάξει για Βαρκελώνη ώστε να τελειώσει και τυπικά το deal.

Έτσι, ο Τσάβι πραγματοποιεί το μεγάλο του όνειρο και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας, έχοντας το δύσκολο έργο της επιστροφής των «μπλαουγκράνα» στην κορυφή της Ισπανίας και της Ευρώπης!

🚨 Xavi Hernández 🇪🇸 will be the new Barça coach. [ @ARAesports ] #FCBlive pic.twitter.com/IKJXsp5W2m

Xavi is still considered the favourite to takeover Barcelona job. He’d love to comeback as announced recently – Barça board already made contacts with Xavi weeks ago. Still waiting to proceed on talks. 🔴🇪🇸 #FCB

Belgium coach Roberto Martinez was in the list too.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2021