Φιλιππίνες – Μεγάλος σεισμός 5,7 ρίχτερ στη Μανίλα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε περιοχή νότια της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, Μανίλα, σήμερα, πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας (τοπική ώρα), ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs).

Το Phivolcs ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 74 χιλιομέτρων και ότι μπορεί να αναμένονται μετασεισμοί και ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην επαρχία Δυτικό Μιντόρο, και ο σεισμός έγινε αισθητός στη Μανίλα. Η χώρα βρίσκεται στο γεωλογικά ενεργό Δαχτυλίδι της Φωτιάς στον Ειρηνικό και δοκιμάζεται συχνά από σεισμούς, ιδιαίτερα στον νότο.

