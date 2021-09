Μπαρτσελόνα – Πρώτη ήττα σε πρεμιέρα στον 21ο αιώνα

Ήττα με κάτω τα χέρια ήταν αυτή από την Μπάγερν για την Μπαρτσελόνα, καθώς οι «μπλαουγκράνα» δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να αντισταθούν απέναντι στη… μηχανή του Νάγκελσμαν, η οποία έφυγε από το «Καμπ Νόου», επικρατώντας με 3-0.

Μία ήττα, με ιστορική περιεχόμενο για την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν, η οποία έδειξε ξανά πως η φετινή σεζόν θα είναι δύσκολη για τον σύλλογο και τους φιλάθλους.

Ποτέ στον 21ο αιώνα, η Μπαρτσελόνα δεν είχε ξεκινήσει το Champions League με ήττα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια που οι «μπλαουγκράνα» ηττήθηκα στην πρεμιέρα του Champions League, καθώς τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, ήταν τη σεζόν 1997/98 απέναντι στη Νιουκάστλ.

Barcelona have lost their opening match of a #UCL campaign for the first time since 1997-98 (2-3 vs. Newcastle).

Welcome to the post-Messi era. pic.twitter.com/gzKwLkOmep

— Squawka Football (@Squawka) September 14, 2021