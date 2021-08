ΗΠΑ – Ο τυφώνας Άιντα «σαρώνει» τη Λουιζιάνα – Ένας νεκρός από πτώση δένδρου

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Λουϊζιάνα και ο πρώτος θάνατος λόγω του τυφώνα «Άιντα» είναι γεγονός.

Το γραφείο του Σερίφη της Πολιτείας στην περιοχή Ασένσιον Πάρις της Λουϊζιάνα (ASPO) σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει: «Λίγο μετά τις 8:30 μ.μ.(τοπική ώρα), οι Αρχές έλαβαν αναφορές για έναν πολίτη που πιθανόν τραυματίστηκε από ένα πεσμένο δέντρο σε μια κατοικία, στο Πρέριβιλ. Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο και επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι πλέον νεκρό».



Πάντως, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο τυφώνας «Άιντα» εξασθένησε σε καταιγίδα κατηγορίας 2, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο με μέγιστους ισχυρούς ανέμους 177 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Security footage from a house in Grand Isle, LA, where Hurricane #Ida made landfall a little over an hour ago. Remember, this is just the front side of the storm. The back side is almost always worse. Praying for everyone in the path of this beast#ida #hurricaneIda pic.twitter.com/0XMwwZApw8

