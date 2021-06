G7: Ιστορική συμφωνία για τη φορολόγηση ψηφιακών κολοσσών – Τι προβλέπει

Σε μια ιστορική συμφωνία για τη φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας κατέληξαν οι επτά πλουσιότερες χώρες του πλανήτη.

Το σχέδιο, σύμφωνα με τη Deutsche Welle, επικεντρώνεται σε ειδικούς κανόνες για την αλλαγή του φόρου που πληρώνουν οι τεχνολογικοί γίγαντες και στοχεύει επίσης στη δημιουργία ενός παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε έναν ενοποιημένο ελάχιστο συντελεστή φόρου εταιρειών 15%.

Ο παγκόσμιος ελάχιστος φόρος θα επιβάλλεται μόνο στις 100 μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρείες στον κόσμο.

Εάν μια εταιρεία πληρώνει φόρους κάπου με χαμηλότερο συντελεστή, πιθανότατα θα πρέπει να πληρώσει φόρους προσαύξησης.

G7 nations’ finance ministers agree to commit to a global minimum tax of at least 15% pic.twitter.com/R4Dhz5HQsE

— Reuters (@Reuters) June 5, 2021