Νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης των πυροβολισμών στις εγκαταστάσεις της Fedex στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, ο δράστης αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.

DEVELOPING: Indianapolis police say multiple people wounded in shooting at FedEx facility. The suspected shooter is dead, authorities say. https://t.co/kn68ZxyyhZ — ABC News (@ABC) April 16, 2021

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον οκτώ θύματα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας μίλησε για πολλούς τραυματίες, χωρίς να απαντήσει αν υπάρχουν και νεκροί.

⚠🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1 — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021

Συναγερμός

Ο συναγερμός σήμανε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε αποθήκη η οποία ανήκει και στην εταιρεία μεταφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία της Ινδιανάπολης χαρακτηρίζει το περιστατικό «μαζικό ατύχημα» δήλωσε ο δημοσιογράφος William Young. Πάντως, δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση.

Ένας άνδρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι η ανιψιά του πυροβολήθηκε στο χέρι, ενώ βρίσκονταν σε ένα βενζινάδικο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος όπου στεγάζεται η εταιρεία ταχυμεταφορών.

«Είδα έναν άνθρωπο στο πάτωμα» σημείωσε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος φέρεται να είναι εργαζόμενος της εταιρείας, ο οποίος έκανε διάλειμμα την ώρα που έλαβε χώρα το συμβάν.

FedEx Mass Shooting:

– Multiple shot at Indianapolis FedEx facility, which is the 2nd biggest FedEx Express Hub

– Police declare shooting a “mass casualty incident»

– Multiple people dead in incident (via IndyStar) pic.twitter.com/BfoCEPBGCl — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 16, 2021

Here’s a look at the @FedEx facility near the Indianapolis International Airport where multiple people were shot tonight. @wrtv has crews on the way to the scene. #WRTV https://t.co/ZoOuknFgWi pic.twitter.com/rpavdWhKBz — Michael R. Hartz (@MikeThePhotog) April 16, 2021