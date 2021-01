Βρυξέλλες : Επεισόδια μετά τον θάνατο 23χρονου μαύρου κατά τη σύλληψή του

Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών λαμβάνουν χώρα, από το απόγευμα της Τετάρτης, στις Βρυξέλλες μετά τον θάνατο του 23χρονου μαύρου Ιμπραχίμα, λίγο μετά τη σύλληψή του μέσα σε αστυνομικό τμήμα.

Η πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησε ήσυχα με τη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας, της αδελφής και της θείας του θύματος. «Black Lives Matter» και «Justice for Ibrahima» ήταν τα συνθήματα και τα πανό που κυριαρχούσαν με έγκριση της δημοτικής αρχής.

Ωστόσο, η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν πέτρες κατά των αστυνομικών, με τους τελευταίους να απαντούν κάνοντας χρήση αντλιών νερού κατά του πλήθους.

Τα επεισόδια μάλιστα συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Βελγίου ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να ξεκινήσει έρευνα για το θάνατο του 23χρονου.

Η εισαγγελία των Βρυξελλών δήλωσε την Τετάρτη ότι θα διοριστεί ανακριτής δικαστής για να ηγηθεί της έρευνας.

Violent protests erupt in Brussels, following the death of a black man in custody. The 23-year-old Ibrahima Barrie was detained on Saturday, after he tried to run away from police officers who checked a group of people gathered despite Covid-19 measures banning public gatherings pic.twitter.com/5RqC12WIDt

— TRT World (@trtworld) January 13, 2021