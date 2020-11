Βέμπερ : Να υπάρξουν συνέπειες για την επίσκεψη Ερντογάν στα Βαρώσια

Την έντονη αποδοκιμασία του για την επίσκεψη του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στα Βαρώσια εκφράζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Όπως σημειώνει, ότι η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για επίλυση των συγκρούσεων, προσθέτοντας μάλιστα ότι προσπαθεί να «κόψει στη μέση ένα κράτος – μέλος της ΕΕ».

«Με την επίσκεψή Ερντογάν στα Βαρώσια, η Τουρκία έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν ενδιαφέρεται για επίλυση των συγκρούσεων. Ακόμα χειρότερα: Ο Ερντογάν προσπαθεί να κόψει στη μέση ένα κράτος – μέλος της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα πρέπει να έχει συνέπειες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

With the #Erdogan visit to #Varosha #Cyprus Turkey has again shown it is not interested in conflict resolution. Worse: Erdogan is trying to split an EU Member State in half. This has to be discussed at #EUCO and it must have consequences. #eastmed https://t.co/Osm2OoiFzo

