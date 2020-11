Βραζιλία : Το γκολ του Φιρμίνο τής χάρισε το 3Χ3

Το 3Χ3 πέτυχε η Βραζιλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής, επικρατώντας με 1-0 της Βενεζουέλας.

Η Σελεσάο είχε την κατοχή και τις ευκαιρίες, αλλά όχι και το εύκολο γκολ, γι’ αυτό και δυσκολεύτηκε να επικρατήσει.

Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος σκόραρε ήταν ο Φιρμίνο στο 67’.

Ο παίκτης της Λίβερπουλ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των Βενεζουελάνων να απομακρύνουν και με πλασέ εντός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, η Βραζιλία έχει εννιά βαθμούς και είναι πρώτη στη βαθμολογία της ηπείρου, ενώ η Βενεζουέλα είναι τελευταία και ακόμα δεν έχει πόντο.

Bobby Firmino on the scoresheet for Brazil! 🔥🇧🇷pic.twitter.com/XIouTpQI1e

— Liverpool FC Vines (@LFC_Vines) November 14, 2020